Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港湖南菜館物價震驚老港漂！$89梅菜扣肉/$69手撕椰菜 土豆片竟索價$XX？網民批進取：兩小菜等如來回高鐵票

飲食
更新時間：16:01 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:01 2026-04-13 HKT

去年瑞士寶盛公佈《全球財富及高端生活報告》，分析了25個城市消費，當中香港位列第3名，僅次於新加坡及倫敦。香港生活物價一向備受關注，外出用餐隨時索價$40至$50。最近1位在港生活多年的港漂，被一間新開張的湖南菜館的定價所震驚，每款小菜約$69起，單是一個土豆片索價亦令樓主難以置信。網民批評餐廳定價進取，表示兩款小菜幾乎等如一張來回深港的高鐵票，認為實在不划算。

香港湖南菜館物價震驚老港漂！$99梅菜扣肉/$69手撕椰菜 土豆片竟索價$XX？

香港生活成本不菲，部份新來港生活人士或許對此情況不太習慣。不過最近1位於香港生活多年的港漂，自言還是被1間新開張餐能的物價所震驚。樓主表示自己飯後散步時，接到一張由湖南菜館店員派發的傳單，細看之下發現其定價甚為進取。從單張可見除了白飯及淨麵之外，銀絲卷、手撕椰菜、茄子豆角等小菜定價$69起，一客梅菜扣肉$89，就連素菜類的鐵板土豆片竟索價$99。

至於1條定價$75的黃枯魚，客人點餐則需2條起計，換言之收費至少$150；部份海鮮如辣蟹、蟶子王、龍蝦等海鮮則按時價計算，其中一道小菜「乾鍋羊肚菌」可能因手誤之故被標價$719，難怪樓主發文時提到，「老港漂還是被香港菜價震驚」。

網民批進取：兩小菜等如來回高鐵票

對於湖南菜餐廳的定價，不少網民認為太過進取，甚至以高鐵車票作比較，認為北上消費是划算，「單是饅頭+薯仔片價錢足夠來回福田高鐵票價錢」、「往返深圳灣大巴加起100，一個小時去深圳4個菜120出頭，基本都夠吃兩頓半，比這划算多的多」、「價錢還挺過份，去深圳，69的只要10幾塊就可以吃到吧」。有網友表示吃不起這餐廳的物價，選擇在家煮食比較好，「黃骨魚75/條，兩條起，真的吃不起」、「時價隨時變水魚」、「羊肚菌這麼貴」。

文：RY
資料及圖片來源：小紅書

延伸閱讀：港食肆「內地風」餐牌惹議！「蓋碼飯」原來指1種料理 食客呻睇唔明香幹飯/肚尖 網民反讚「算有誠意」？

 

 

最Hit
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
16小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
1小時前
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
10小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
8小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
4小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
23小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
2026-04-12 15:40 HKT