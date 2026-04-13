香港湖南菜館物價震驚老港漂！$89梅菜扣肉/$69手撕椰菜 土豆片竟索價$XX？網民批進取：兩小菜等如來回高鐵票

去年瑞士寶盛公佈《全球財富及高端生活報告》，分析了25個城市消費，當中香港位列第3名，僅次於新加坡及倫敦。香港生活物價一向備受關注，外出用餐隨時索價$40至$50。最近1位在港生活多年的港漂，被一間新開張的湖南菜館的定價所震驚，每款小菜約$69起，單是一個土豆片索價亦令樓主難以置信。網民批評餐廳定價進取，表示兩款小菜幾乎等如一張來回深港的高鐵票，認為實在不划算。

香港湖南菜館物價震驚老港漂！$99梅菜扣肉/$69手撕椰菜 土豆片竟索價$XX？

香港生活成本不菲，部份新來港生活人士或許對此情況不太習慣。不過最近1位於香港生活多年的港漂，自言還是被1間新開張餐能的物價所震驚。樓主表示自己飯後散步時，接到一張由湖南菜館店員派發的傳單，細看之下發現其定價甚為進取。從單張可見除了白飯及淨麵之外，銀絲卷、手撕椰菜、茄子豆角等小菜定價$69起，一客梅菜扣肉$89，就連素菜類的鐵板土豆片竟索價$99。

至於1條定價$75的黃枯魚，客人點餐則需2條起計，換言之收費至少$150；部份海鮮如辣蟹、蟶子王、龍蝦等海鮮則按時價計算，其中一道小菜「乾鍋羊肚菌」可能因手誤之故被標價$719，難怪樓主發文時提到，「老港漂還是被香港菜價震驚」。

網民批進取：兩小菜等如來回高鐵票

對於湖南菜餐廳的定價，不少網民認為太過進取，甚至以高鐵車票作比較，認為北上消費是划算，「單是饅頭+薯仔片價錢足夠來回福田高鐵票價錢」、「往返深圳灣大巴加起100，一個小時去深圳4個菜120出頭，基本都夠吃兩頓半，比這划算多的多」、「價錢還挺過份，去深圳，69的只要10幾塊就可以吃到吧」。有網友表示吃不起這餐廳的物價，選擇在家煮食比較好，「黃骨魚75/條，兩條起，真的吃不起」、「時價隨時變水魚」、「羊肚菌這麼貴」。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書