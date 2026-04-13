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香港喜來登酒店自助餐買1送1優惠！人均$461起歎日本海膽+即切15公斤吞拿魚

飲食
更新時間：13:28 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:28 2026-04-13 HKT

香港喜來登酒店自助餐優惠｜香港喜來登酒店咖啡廳推出快閃買一送一優惠，由4月15日晚上9時起於Klook平台預訂，人均$461起即可享用和風海鮮夏日料理盛典，大歎日本海膽料理、即切吞拿魚、日本A4宮崎和牛鐵板燒等，以及超過100款日式屋台料理，感受東瀛夏日風物詩。

香港喜來登酒店期間限定自助餐 嚴選日本海膽 即切原條吞拿魚

香港喜來登酒店行政總廚Paolo Federici及其團隊，以日本傳統夏祭「花火、屋台、風物詩」為設計靈感，由2026年4月1日起至8月31日推出期間限定自助餐。菜式嚴選當季日本直送海膽，結合多款地道日式屋台小食、日本刺身及環球冰鎮海鮮拼盤，同時提供逾70款國際冷盤與熱食，選擇極其豐富。食客可品嚐新鮮肥美的海膽刺身、壽司、手卷等經典日式料理，感受濃厚東瀛風情。

逢星期五至日及公眾假期晚餐時段，更有現場「即切即食原條15公斤吞拿魚」表演，廚師即席切割新鮮吞拿魚，為賓客帶來視覺與味覺雙重享受。酒店麵包及糕點部總廚陳淦森師傅（Sam）特別創作櫻花造型及其他和風甜品，包括精緻日式糕點與清新水果甜品，讓整個用餐過程猶如置身日本夏日祭典，增添節慶氣氛。

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香港喜來登酒店咖啡廳推出買一送一優惠，於4月15日晚上9時於Klook平台預訂，即可享用優惠，人均$461起（$922起/2位；原價$1,690/2位）

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  • 價錢：$922起（2位；人均$461；原價$1,690）
  • 優惠開售日子：2026年4月15日9PM至4月21日
  • 適用日期：2026年4月16日起至5月31日
  • ＞＞按此預訂＜＜

延伸閱讀：黃金海岸酒店自助餐買1送2優惠！人均$310歎慢烤和牛/黑毛豬叉燒 母親節適用

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