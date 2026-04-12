黃金海岸酒店自助餐買1送2優惠！人均$310歎慢烤和牛/黑毛豬叉燒 母親節適用

香港黃金海岸酒店以其迷人的海岸景致及度假氛圍，一直以來都是家庭及情侶享受悠閒時光的熱門選擇。酒店內的聆風咖啡廳最近推出多個自助餐優惠，當中買一送二的快閃優惠，折後人均消費低至$173，讓顧客能以震撼價錢享受星級酒店的餐飲體驗，而且優惠於母親節期間都適用，即睇內文詳情。

4月13日3pm開搶

【快閃優惠｜買一送二】香港黃金海岸酒店-聆渢咖啡廳自助餐

>>按此預訂連結<<

黃金海岸酒店自助晚餐買1送2優惠每位$310起歎慢烤和牛/黑毛豬叉燒

屯門黃金海岸酒店聆風咖啡廳近日推出自助餐優惠，午市及晚市buffet有超值買一送二優惠。其中最矚目的午市買一送二優惠，適用於一位成人與一位小童，折後每位只需$173起。食物方面，午餐可任食多款國際美食，如紐西蘭青口、青口、翡翠螺、海蝦等凍盤，以及匈牙利燴牛肋條、糯米飯、豬腳薑醋及香辣酥炸雞等，滿足不同食客的口味。

晚市方面，聆風咖啡廳換上了全新的亞洲風味主題，為食客帶來一系列精緻的亞洲菜式。重點推介菜式包括有西式區的慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛豬叉燒、松露香草西班牙小羊側腹骨及火山風味豬肋骨。中菜就有矜貴的花膠螺片鮑汁撈麵，而甜品區同樣精彩，有招牌芒果拿破崙、港式雞蛋仔及斑蘭戚風蛋糕，以及位上的大頭蝦一隻。而在5月8日至10日母親節期間惠顧，每位母親更可獲一份鮮奶蛋白燉花膠及桃膠。

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人+一位小童）】自助午餐（母親節適用）

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人 + 一位小童）】自助晚餐（母親節適用）

黃金海岸酒店自助餐優惠詳情