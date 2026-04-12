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黃金海岸酒店自助餐買1送2優惠！人均$310歎慢烤和牛/黑毛豬叉燒 母親節適用

飲食
更新時間：09:30 2026-04-12 HKT
發佈時間：09:30 2026-04-12 HKT

香港黃金海岸酒店以其迷人的海岸景致及度假氛圍，一直以來都是家庭及情侶享受悠閒時光的熱門選擇。酒店內的聆風咖啡廳最近推出多個自助餐優惠，當中買一送二的快閃優惠，折後人均消費低至$173，讓顧客能以震撼價錢享受星級酒店的餐飲體驗，而且優惠於母親節期間都適用，即睇內文詳情。

4月13日3pm開搶
【快閃優惠｜買一送二】香港黃金海岸酒店-聆渢咖啡廳自助餐
>>按此預訂連結<<

黃金海岸酒店自助晚餐買1送2優惠每位$310起歎慢烤和牛/黑毛豬叉燒

屯門黃金海岸酒店聆風咖啡廳近日推出自助餐優惠，午市及晚市buffet有超值買一送二優惠。其中最矚目的午市買一送二優惠，適用於一位成人與一位小童，折後每位只需$173起。食物方面，午餐可任食多款國際美食，如紐西蘭青口、青口、翡翠螺、海蝦等凍盤，以及匈牙利燴牛肋條、糯米飯、豬腳薑醋及香辣酥炸雞等，滿足不同食客的口味。

晚市方面，聆風咖啡廳換上了全新的亞洲風味主題，為食客帶來一系列精緻的亞洲菜式。重點推介菜式包括有西式區的慢烤和牛肩胛肉、蜜汁焗黑毛豬叉燒、松露香草西班牙小羊側腹骨及火山風味豬肋骨。中菜就有矜貴的花膠螺片鮑汁撈麵，而甜品區同樣精彩，有招牌芒果拿破崙、港式雞蛋仔及斑蘭戚風蛋糕，以及位上的大頭蝦一隻。而在5月8日至10日母親節期間惠顧，每位母親更可獲一份鮮奶蛋白燉花膠及桃膠。

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人+一位小童）】自助午餐（母親節適用）

  • 優惠價：
    • 星期一至五$519/組、平均$173/位（原價$1,214/組）
    • 星期六及公眾假期$647/組、平均$216/位（原價$1,522/組）
    • 母親節前夕$686/組、平均$229/位（原價$1,621/組）
    • 母親節$687/組、平均$229/位（原價$1,632/組）
  • 備註：已包括原價加一服務費
  • >>按此預訂連結<<

【快閃優惠｜買一送二（送一位成人 + 一位小童）】自助晚餐（母親節適用）

  • 優惠價（四月）:
    • 星期一至五$930/組、平均$310/位（原價$2,105/組）
    • 星期六日及公眾假期$1,008/組、平均$336/位（原價$2,303/組）
  • 優惠價（五月）:
    • 星期一至四$930/組、平均$310/位（原價$2,105/組）
    • 星期五至日及公眾假期$1,008/組、平均$336/位（原價$2,303/組）
    • 母親節及前夕$1,047/組，平均$349/位（原價$2,303/組）
  • 備註：已包括原價加一服務費
  • >>按此預訂連結<<

 

黃金海岸酒店自助餐優惠詳情

  • 優惠預訂期：2026年4月13日3pm至4月19日11:59pm
  • 用餐日期：2026年4月14日至5月31日
  • 地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳
  • >>按此預訂連結<<

延伸閱讀︰片皮鴨放題劈價$98/位！雲海匯/囍慶任食3小時每位加送6頭鮑魚/大虎蝦/燉響螺 無限任飲紅白酒

 

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