Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜灣人氣「日昇小食」半年內連開3店！攻入觀塘賣韭菜餅成逆市大贏家？ 網民︰玩加盟店模式？

飲食
更新時間：20:41 2026-04-11 HKT
發佈時間：20:41 2026-04-11 HKT

在現今競爭激烈的飲食業中，不少本地老字號因經營困難而結業，但亦有小店選擇逆市擴張。有「土瓜灣名物」之稱的日昇小食，繼今個月月初於銅鑼灣開設港島首間分店後，今日（4月11日）再有網民發現日昇同步於觀塘開新店。但在短短半年內連開3店，引來網民熱烈討論，即睇以下內文詳情。

韭菜餅馳名「日昇小食」逆市極速擴充！半年內開3分店 新店選址觀塘

有網民今日於Threads上發文分享，表示發現日昇小食已進駐觀塘巧明街一工廠大廈的地下，「日昇喺觀塘開咗，仲請人添～」，並指新店仍在試業中，暫時「只收現金」。而從事主上載的餐牌所見，名物韭菜餅的售價與其他分店相同，每位$10，$18有2件及$24有3件，並有芫荽餅、咖喱薯仔餅及家鄉銀針粉等小食。

日昇小食於土瓜灣馬頭圍起家，以即叫即製、皮薄爆餡的韭菜餅聞名，被譽為是「土瓜灣名物」，多年來吸引大量街坊及名人光顧，例如女團COLLAR的成員及小儀，店外亦經常大排長龍。自去年起，日昇積極擴張，先在深水埗開設分店，本月初再下一城，於銅鑼灣開店，如今再於觀塘插旗，擴張速度驚人。

網民意見兩極︰覺得原店好食啲

而事主的帖文一出，隨即引起網民關注，惟不少人對於日昇小食在短時間內不斷開分店，反應兩極。一方面，有居住於附近的市民表示歡迎，認為「觀塘都有得食」、「終於唔使搭車有正嘢食」。但亦有人留言表示「擴張得咁快？玩加盟店模式呀？」、「係咪賣咗個名俾人？」，有食客更認為分店的食品質素不及老店，指「覺得原店好食啲」、「依家越嚟越貴，味道越嚟越差」，擔心過快擴張會影響食物水準。《星島頭條》亦有就加盟店一事向日昇小食查詢，截稿前未獲回覆。

資料來源︰mandy_fitness_112＠Threads、日昇小食

延伸閱讀︰土瓜灣名物「日昇小食」逆市擴張！殺入銅鑼灣賣人氣韭菜餅 網民期待：好想試


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
13小時前
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
趣聞熱話
6小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
15小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
4小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
飲食
2026-04-10 19:36 HKT
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
影視圈
4小時前
油價急升｜國泰及快運分別取消下月中至6月底2%及6%航班
油價急升｜國泰及快運分別取消下月中至6月底2%及6%航班
社會
4小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
影視圈
12小時前