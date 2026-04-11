土瓜灣人氣「日昇小食」半年內連開3店！攻入觀塘賣韭菜餅成逆市大贏家？ 網民︰玩加盟店模式？
更新時間：20:41 2026-04-11 HKT
發佈時間：20:41 2026-04-11 HKT
發佈時間：20:41 2026-04-11 HKT
在現今競爭激烈的飲食業中，不少本地老字號因經營困難而結業，但亦有小店選擇逆市擴張。有「土瓜灣名物」之稱的日昇小食，繼今個月月初於銅鑼灣開設港島首間分店後，今日（4月11日）再有網民發現日昇同步於觀塘開新店。但在短短半年內連開3店，引來網民熱烈討論，即睇以下內文詳情。
韭菜餅馳名「日昇小食」逆市極速擴充！半年內開3分店 新店選址觀塘
有網民今日於Threads上發文分享，表示發現日昇小食已進駐觀塘巧明街一工廠大廈的地下，「日昇喺觀塘開咗，仲請人添～」，並指新店仍在試業中，暫時「只收現金」。而從事主上載的餐牌所見，名物韭菜餅的售價與其他分店相同，每位$10，$18有2件及$24有3件，並有芫荽餅、咖喱薯仔餅及家鄉銀針粉等小食。
日昇小食於土瓜灣馬頭圍起家，以即叫即製、皮薄爆餡的韭菜餅聞名，被譽為是「土瓜灣名物」，多年來吸引大量街坊及名人光顧，例如女團COLLAR的成員及小儀，店外亦經常大排長龍。自去年起，日昇積極擴張，先在深水埗開設分店，本月初再下一城，於銅鑼灣開店，如今再於觀塘插旗，擴張速度驚人。
網民意見兩極︰覺得原店好食啲
而事主的帖文一出，隨即引起網民關注，惟不少人對於日昇小食在短時間內不斷開分店，反應兩極。一方面，有居住於附近的市民表示歡迎，認為「觀塘都有得食」、「終於唔使搭車有正嘢食」。但亦有人留言表示「擴張得咁快？玩加盟店模式呀？」、「係咪賣咗個名俾人？」，有食客更認為分店的食品質素不及老店，指「覺得原店好食啲」、「依家越嚟越貴，味道越嚟越差」，擔心過快擴張會影響食物水準。《星島頭條》亦有就加盟店一事向日昇小食查詢，截稿前未獲回覆。
資料來源︰mandy_fitness_112＠Threads、日昇小食
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