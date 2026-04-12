太子良心米線舖！港人買外賣因1事獲驚喜加餸 暖心後續再掀排隊熱潮 網民：一定再幫襯！

香港米線店林立，除了連鎖的譚仔三哥等知名品牌，亦有不少在各區屹立多年的老字號。近日，有網民在社交平台上發文，力推位於太子的一間米線店，直言「一星期可以食足七日！」後續買外賣時，更因1事獲店家驚喜加餸，讓他十分驚喜！在該網民持續宣傳下，米線店成功掀起一輪排隊熱潮，不少網民光顧後均表示「下次一定會再幫襯！」即看下文了解詳情。

太子良心米線舖！港人買外賣因1事獲驚喜加餸

該名網民平日經常光顧位於太子的「食知味米線」，他表示「由幾個月前發現呢間米線，已經變左成日食，一星期可以食足七日」，尤其是店家招牌的廈門沙茶蝦油湯，直言「真係好好味！」。近日，他在Threads上發文，指早前買外賣，原本只點選了豬頸肉、芽菜及炸醬三款配料，不料外賣送達後，竟發現店家額外添加了多款配料，「佢送咗鴨胸、韭菜餃、炸雞粒，芽菜PRO MAX」，更笑言「食完飽到晚飯老婆煮飯食唔晒。」此外，他原本只要求店家附送一粒白桃味薄荷糖，結果店家卻給了他十多粒，令他大感意外。

翌日，事主透過WhatsApp聯絡店家，打算支付額外贈送配料的費用，沒想到店家不僅認得他，更表示：「原來是你，我看見了，你老是幫我們宣傳，多謝你啊！」並解釋加餸的原因，是由於事主經常在外送平台上與煮麵姐姐聊天，「她忍不住跟你分享她喜歡的東西給你！」

暖心後續再掀排隊熱潮 網民：一定再幫襯！

事主隨後分享與店家的WhatsApp對話記錄截圖，可見店家十分感謝事主一直以來的支持及宣傳，更稱事主是「貴人」，「今年我去黃大仙求籤事業，他說物品需要遇到一個貴人，這麼快就遇到了你。」老闆表示，最近多了客人來「捧場」，「我都做到好開心，邊喊邊笑住嚟做，痛並快樂著。」更在店內貼出告示，指由事主介紹過來的客人可以自取同款白桃味薄荷糖，最後「感謝大家支持小店！」

在事主的不斷宣傳之下，這間小店迅速掀起排隊及幫襯熱潮，不少網民前往試食其廈門沙茶蝦油湯，「好好食，叫咗廈門蝦油沙茶湯，呢個味道係出邊未食過」、「感謝threads大神，令我可以食到咁jap嘅米線」、「真心好食喎，叫咗個香草雞扒米線跟廈門沙嗲蝦油湯底，個湯唔係話屬於非常濃郁嗰隻，但都夠香唔漏，雞扒都好嫩滑同好多米線下，埋單嗰時問店員係咪可以拎樓主同款白桃糖佢竟然雙手捧咗一拃糖俾我，我諗住要一粒㗎咋」，更有部分網民光顧後稱：「下次一定會再幫襯！」

食知味米線

地址：太子砵蘭街379D號地下11號舖（港鐵太子站D出口步行約1分鐘）

營業時間：早上11時30分 至 晚上9時30分

電話：4408 4399

圖片及資料來源：Threads@azusa2789

文：Y