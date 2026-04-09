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連鎖海南雞飯店「三巡小廚」全線結業！師承新加坡文華酒店 曾進駐多個美食廣場 1原因不再發展......

飲食
更新時間：17:47 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:47 2026-04-09 HKT

美食廣場大食代 Food Republic｜三巡小廚｜近年面對飲食業的強大競爭，不論是老店、酒樓抑或連鎖食肆，均有不少品牌黯然離場。近日有網民發現，主打正宗新加坡海南雞飯的連鎖品牌「三巡小廚」已悄然結業。其母公司確認，因應業務調整，品牌已全面撤出香港市場，結束多年的經營，令不少網民大感惋惜。

新加坡海南雞飯三巡小廚 佐敦最後據點結業

有網民在社交平台上分享，指「三巡小廚」位於佐敦恆豐中心美食廣場的最後一間分店已貼出告示，指「本店特別安排，暫停營業，不便之處，敬請原諒。」發現此事的網民感慨道：「新加坡海南雞，三巡雞飯，全港關閉了，曾經多處大食代擁有的三巡海南雞飯，最後一站佐敦都保唔住了，再見。」字裡行間流露出對品牌結業的惋惜。

「三巡小廚」隸屬新加坡 Bread Talk Group 集團，曾是美食廣場「Food Republic 大食代」的常駐品牌之一，全盛時期曾在尖沙咀、旺角、東涌等地設有約六個據點。不過近年分店陸續關閉，僅餘佐敦一店。根據資料，該店以師承新加坡文華酒店 Chatterbox 的正宗做法聞名，對食材及醬料甚為堅持，雞隻皮薄少油、雞飯以菜油雞湯煮成，濃濃鮮香。其秘製的辣椒蓉、黑豉油及薑蓉主打正宗新加坡「三巡風味」，成為許多食客品嚐地道海南雞飯的選擇。

集團業務重整 集中另一品牌

《星島頭條》就結業一事向集團查詢，集團回應確認「三巡小廚」佐敦美食專櫃已於3月底結業，品牌全線結束在港業務。集團發言人透露，結束品牌是基於「業務重整策略」。雖然「三巡小廚」的風味將成絕響，但集團將透過另一品牌延續新加坡美食供應，未來將集中發展旗下品牌「Toast Box（土司工坊）」。該品牌同樣主打新加坡風味，在奧海城及東涌等美食廣場亦設有專櫃，並有供應海南雞飯。

 

同場加映：樂意扒房最後分店Mr Tomahawk 10月結業！中環開業11年 賭王/周潤發都幫襯 熟客不捨︰又少了間人情味餐廳

 

 

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