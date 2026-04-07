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沙田屋邨酒樓提早6年慶祝35周年慶？碩果僅存懷舊舞池 員工心酸揭秘「3月險結業」靠2原因強撐......

飲食
更新時間：17:17 2026-04-07 HKT
發佈時間：17:17 2026-04-07 HKT

近年酒樓結業潮不斷，為求生存酒家只能各出奇謀。近日，沙田一間擁有懷舊舞池的酒樓「新光宴會廳」，就推出周年慶典優惠吸客。不過該酒樓明明尚未踏入30周年，卻穿越未來，提早六年推出「邁向35周年」的慶祝活動，迅即引發網民熱議，最終更爆出酒樓暗藏的辛酸史......

沙田富豪花園新光宴會廳 提早6年慶祝「邁向35周年」？

沙田新光宴會廳是位於富豪花園商場內的懷舊酒樓。 （網上圖片）
沙田新光宴會廳是位於富豪花園商場內的懷舊酒樓。 （網上圖片）
近日被發現穿越未來，提早六年推出「邁向35周年」的慶祝活動。（網上圖片）
近日被發現穿越未來，提早六年推出「邁向35周年」的慶祝活動。（網上圖片）

有網民在社交平台上分享，位於沙田富豪花園商場內的「沙田新光宴會廳」，正進行「慶祝邁向35周年大酬賓」的推廣，推出$35點心孖寶、$350四位用鮑魚乳鴿餐等抵食套餐，又有$35脆皮雞、虎杉斑等富豪花園住戶專屬優惠。不過最吸引網民眼球的，是宣傳單張上列明的年份為「1997 至 2032」，意味著其35周年應在2032年，足足提早了6年慶祝。該網民發現後不禁打趣寫道：「佢又冇講錯 30年末到 所以唔慶祝住 慶祝咗邁向35年先」。他亦表示「呢間老餅茶樓真係幾好食 希望佢邁向到40歲」，表達了對酒樓的支持。

集團旗下僅存舞池懷舊酒樓 跳茶舞/晚舞勝地

沙田「新光宴會廳」配備大型社交舞池。（網上圖片）
沙田「新光宴會廳」配備大型社交舞池。（網上圖片）
是集團旗下碩果僅存的茶舞/晚舞勝地。（網上圖片）
是集團旗下碩果僅存的茶舞/晚舞勝地。（網上圖片）

翻查資料，沙田「新光宴會廳」屬於新光酒樓集團，是集團旗下碩果僅存、唯一一間仍設有大型社交舞池的懷舊酒樓，亦是不少老一輩跳茶舞、晚舞的聚會勝地。新光集團旗下有鳳城酒家、百樂門宴會廳、新光宴會廳等多個品牌，其中新光宴會廳以大型社交舞池作招徠，配備幻彩燈光射燈、先進數碼音響及大型投影，可供舉辦各類型生日派對或舞會。「新光宴會廳」原本有多間分店，惟近年經營困難陸續結業，現時僅剩下沙田分店一間。

經營困難瀕臨結業 靠2原因強撐

《星島頭條》就此事向酒樓查詢，員工周小姐坦言，提早慶祝是「老細諗嘅」，但她也道出了經營的辛酸。她表示，酒樓生意近年「麻麻地」，甚至「本來3月尾都諗住唔做」，當時一班員工更「個個以為無得做」。

她透露，原有的股東因多年未有盈利而退股，最後僅剩集團老闆。危急之際，「一啲舊員工幫手入股，大家夾手夾腳做落去」，加上幸運地獲得業主誠意挽留，願意減租，酒樓才得以繼續營運。周小姐憂心地說：「現在生意真係好難做」，酒樓主要依靠跳舞活動、麻雀耍樂及熟客街坊支持，坦言「好彩有跳舞先維持到」，並希望「慢慢捱下捱到落去，大家有份工」，道出了傳統屋邨老店在現今經濟環境下面對的巨大挑戰。

 

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