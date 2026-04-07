朗廷酒店自助餐買1送1！人均$473起任食波士頓龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳 附預訂網址

朗廷酒店自助餐優惠｜朗廷酒店The Food Gallery以優質海鮮自助餐聞名，一直深受香港食客喜愛。酒店最近推出快閃買一送一優惠，4月7日指定時間經Klook平台預訂，只需人均HK$473起即可享用豐盛海鮮盛宴，包括波士頓龍蝦、鮑魚及多款新鮮海鮮，不可錯過！

The Food Gallery海續珍味主題自助晚餐亮點

The Food Gallery推出全新「海續珍味」晚市自助餐主題，食客可盡情享用新鮮鮑魚、雪場蟹腳、麵包蟹、青口及瀨尿蝦等海鮮。主廚團隊精心準備多款招牌熱菜，如酥皮焗海鮮配蒔蘿醬，香脆外層包裹鮮嫩海鮮，蒔蘿醬帶來清新香氣；海鮮湯暖胃濃郁，焗酥皮帶子鮮甜多汁，烤蝸牛酥皮卷則帶來法式精緻口感。

自助晚餐最大賣點是波士頓龍蝦及鮑魚等高級海鮮無限量供應。波士頓龍蝦肉質鮮甜彈牙，富含蛋白質，是海鮮愛好者的首選；鮑魚帶有自然甘甜，搭配簡單調味已極具風味。雪場蟹腳及麵包蟹蟹肉豐富，青口及瀨尿蝦則帶來不同層次的海洋鮮味。食客可根據個人喜好搭配，打造專屬海鮮大餐，無論是家庭聚餐還是朋友聚會，都能滿足對高質素海鮮的追求。

除了海鮮，主廚招牌菜式同樣令人期待。酥皮焗海鮮及焗酥皮帶子等熱食選擇多樣，適合不同口味的食客。甜品區亦精心準備多款精緻甜點，包括千層蛋撻外脆內軟，櫻花芝士蛋糕帶有淡雅花香，道明寺櫻餅則融合日式風情與傳統甜味。這些甜品不僅視覺吸引，更為整頓晚餐劃上完美句號，讓食客在享受海鮮之餘，亦能品嚐多樣化甜蜜滋味。

朗廷酒店The Food Gallery自助晚餐推出快閃優惠，於4月7日晚上9時起經Klook平台預訂，即可享買一送一優惠，只需人均$473起（$946/2位；原價$1,734/2位），不可錯過。

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文：M