連鎖快餐店突發限時半價優惠！指定粥粉麵$20起 鯪魚球粥/牛肚雲吞河 每周換款
更新時間：16:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:45 2026-04-04 HKT
以地道風味及足料新鮮製作而廣受食客喜愛的連鎖快餐店一粥麵，最近推出驚喜限時優惠。於4月的指定日子，顧客可以半價品嚐到多款招牌粥麵，例如鮮鯇魚腩鯪魚球粥、牛肚雲吞河等，價格低至$20，絕對是精打細算的美食愛好者不容錯過的機會！
一粥麵限時粥粉麵優惠！指定日子半價 每周換款
連鎖快餐店一粥麵由4月6日起會推出「至抵Deal」優惠，每周的逢星期一至三不同款式的粥粉麵會有半價優惠。打頭陣的是4月6日至8日的鮮鯇魚腩鯪魚球粥，新鮮的鯇魚腩肉質嫩滑，配上彈牙的鯪魚球，是鮮味的享受。而4月20日至22日推出的爽滑豬潤粥，則是補血養氣佳品，豬潤爽滑無腥味，與熱騰騰的粥底完美融合。
除粥品外，一粥麵的粉麵同樣出色。這次優惠包括兩款風味十足的河粉選擇，分別是4月13日至15日推出的柱候牛肚併雲吞河，將炆煮至軟腍入味的牛肚與鮮蝦雲吞巧妙結合，湯底濃郁，河粉滑溜。另一款潮式魚蛋魚腐河則是正宗潮汕風味，魚蛋Q彈，魚腐索滿了清甜湯汁，而且$20起交易，非常抵食。
一粥麵「至抵Deal」粥粉麵優惠
- 供應日期：4月6日起，逢星期一至三11am後
- 地點︰全線分店堂食或外賣自取 ＞＞按此＜＜（除香港站、機場及屯門醫院分店）
- 優惠內容：
- 4月6日至4月8日：鮮鯇魚腩鯪魚球粥優惠價$24起（原價$48起）
- 4月13日至4月15日：柱候牛肚併雲吞河優惠價$21起（原價$42起）
- 4月20日至4月22日： 爽滑豬潤粥優惠價$21.5起（原價$43起）
- 4月27日至4月29日： 潮式魚蛋魚腐河優惠價$20起（原價$40起）
- 條款及細則：每人每次限購一碗，數量有限，售完即止；優惠只適用於指定日子購買指定款式的正價粥麵；不能與其他折扣或推廣同時使用
資料來源︰一粥麵
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