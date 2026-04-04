連鎖快餐店突發限時半價優惠！指定粥粉麵$20起 鯪魚球粥/牛肚雲吞河 每周換款

以地道風味及足料新鮮製作而廣受食客喜愛的連鎖快餐店一粥麵，最近推出驚喜限時優惠。於4月的指定日子，顧客可以半價品嚐到多款招牌粥麵，例如鮮鯇魚腩鯪魚球粥、牛肚雲吞河等，價格低至$20，絕對是精打細算的美食愛好者不容錯過的機會！

一粥麵限時粥粉麵優惠！指定日子半價 每周換款

一粥麵推出「至抵Deal」優惠，逢星期一至三指定粥粉麵半價。

連鎖快餐店一粥麵由4月6日起會推出「至抵Deal」優惠，每周的逢星期一至三不同款式的粥粉麵會有半價優惠。打頭陣的是4月6日至8日的鮮鯇魚腩鯪魚球粥，新鮮的鯇魚腩肉質嫩滑，配上彈牙的鯪魚球，是鮮味的享受。而4月20日至22日推出的爽滑豬潤粥，則是補血養氣佳品，豬潤爽滑無腥味，與熱騰騰的粥底完美融合。

除粥品外，一粥麵的粉麵同樣出色。這次優惠包括兩款風味十足的河粉選擇，分別是4月13日至15日推出的柱候牛肚併雲吞河，將炆煮至軟腍入味的牛肚與鮮蝦雲吞巧妙結合，湯底濃郁，河粉滑溜。另一款潮式魚蛋魚腐河則是正宗潮汕風味，魚蛋Q彈，魚腐索滿了清甜湯汁，而且$20起交易，非常抵食。

一粥麵「至抵Deal」粥粉麵優惠

資料來源︰ 一粥麵