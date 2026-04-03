連鎖快餐復活節限時優惠！$69蜜糖烤雞2人餐 連焗葡撻＋凍檸樂 （堂食/外賣都得）

復活節長假留在香港消費的朋友有福了！素來以親民價格見稱的的連鎖快餐品牌「大家樂」，便適時推出極具吸引力的節日限定優惠，讓您與親朋好友輕鬆分享滋味滿載的歡樂時光。今次的「繽紛烤雞2人餐」僅售$69，便可一次過品嚐到金黃香脆的烤雞、經典葡撻與冰爽飲品，性價比極高！

大家樂復活節推$69蜜糖烤雞2人餐 甜蜜滋味難以抗拒

大家樂復活節繽紛烤雞2人餐優惠

這次套餐的主角，無疑是令人垂涎三尺的「麥蘆卡金蜜烤雞」。有別於一般烤雞，大家樂特意選用帶有獨特芳香的麥蘆卡蜂蜜來炮製。雞隻在烤焗過程中，外皮被一層金黃色的蜜糖醬汁均勻覆蓋，形成一層亮麗而香脆的外殼。當您親手撕開烤雞時，立即感受到撲鼻而來的烤肉與蜜糖交織的香氣。

連焗葡撻＋凍檸檬可口可樂

除了烤雞之外，套餐還包含了兩客新鮮出爐的「焗葡撻」作為甜點。這款經典的甜品，外層是層層酥脆的撻皮，內裡則是香滑濃郁的雞蛋吉士餡，表面烤至微微焦糖化，帶來視覺與口感的雙重享受。最後，配上兩杯「凍檸檬可口可樂」，其冰涼清爽的氣泡感，正好可以中和烤雞的濃郁和葡撻的甜美，帶來一絲清新的味覺平衡，讓整個用餐體驗更加暢快。

大家樂復活節繽紛烤雞2人餐優惠

供應時間: 下午2時起

適用範圍: 適用於堂食及外賣

備註: 優惠為復活節限定，詳情請以大家樂分店之最新公佈為準。

資料來源：大家樂

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