Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子餅店太古城總店結業！26年歷史 自設工場堅持港產麵包 僅餘一分店

飲食
更新時間：11:49 2026-04-03 HKT
發佈時間：11:49 2026-04-03 HKT

屹立香港26載的太子餅店，其位於太古城的總店於4月1日正式結束營業，為長久以來支持的街坊帶來無限惋惜。該店在告別通告中，衷心感謝顧客多年的支持與厚愛。隨著太古城中心總店的落幕，這家高峰時期曾擁有超過六間分店的連鎖餅店，目前僅剩最後一間馬鞍山分店仍在營運。

堅持香港製造！太子餅店太古城總店結業   僅餘馬鞍山一分店

屹立香港26載的太子餅店，其位於太古城的總店於4月1日正式結束營業。
屹立香港26載的太子餅店，其位於太古城的總店於4月1日正式結束營業。
品牌一直強調「100%香港製造」的理念，堅持自設工場。
品牌一直強調「100%香港製造」的理念，堅持自設工場。
日前（1日），太子餅店於太古城中心店門外張貼結業啟事。（圖片來源：太古社區關注組專線
日前（1日），太子餅店於太古城中心店門外張貼結業啟事。（圖片來源：太古社區關注組專線

太子餅店的歷史始於1999年，首家分店在天水圍嘉湖銀座開業。次年2000年，便於太古城設立總店，最初選址於夏宮閣地舖，後於2024年遷往太古城中心商場內。日前（1日），太子餅店於太古城中心店門外張貼結業啟事。啟事內容提到，該店自千禧年起已在太古城服務了26個年頭，當日為最後一天營業，並對顧客多年來的支持與厚愛表達了衷心感謝。

據官網資料，太子餅店高峰時期曾於九龍灣、調景嶺、上環等地區擁有六間分店，隨著太古城店結業，品牌就僅餘馬鞍山一間分店。品牌一直強調「100%香港製造」的理念，堅持自設工場，確保所有麵包、蛋糕及曲奇等產品均採用優質原料，並以健康、低糖為製作原則，避免使用非必要的添加劑。除了零售業務，其工場也供應批發，例如與另一連鎖餅店「BreadTalk」合作，在其分店設立西餅自提點。

街坊嘆：商場舖位成致命傷

對於總店的結業，不少網民和街坊都將矛頭指向其店舖的搬遷決策。許多人認為，餅店由最初的街舖（夏宮閣）遷入商場後，不僅可能面臨更昂貴的租金和更小的店舖面積，地理位置亦不如以往便利。有留言指出，「由街舖搬咗上商場就已經好大問題....又唔順路」，而且商場的營業時間限制也影響了經營的靈活性。在租金高昂和市道艱難的雙重夾擊下，這次搬遷或許成為了壓垮老店的最後一根稻草。

資料來源：太古社區關注組專線太子餅店

延伸閱讀：台灣過江龍8鍋臭臭鍋結業！攻港10年因2原因結束業務 唯一葵芳分店6月底告別

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
12小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
3小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
3小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
23小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
19小時前
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
16小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT