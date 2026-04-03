太子餅店太古城總店結業！26年歷史 自設工場堅持港產麵包 僅餘一分店

屹立香港26載的太子餅店，其位於太古城的總店於4月1日正式結束營業，為長久以來支持的街坊帶來無限惋惜。該店在告別通告中，衷心感謝顧客多年的支持與厚愛。隨著太古城中心總店的落幕，這家高峰時期曾擁有超過六間分店的連鎖餅店，目前僅剩最後一間馬鞍山分店仍在營運。

堅持香港製造！太子餅店太古城總店結業 僅餘馬鞍山一分店

屹立香港26載的太子餅店，其位於太古城的總店於4月1日正式結束營業。

品牌一直強調「100%香港製造」的理念，堅持自設工場。

日前（1日），太子餅店於太古城中心店門外張貼結業啟事。（圖片來源：太古社區關注組專線

太子餅店的歷史始於1999年，首家分店在天水圍嘉湖銀座開業。次年2000年，便於太古城設立總店，最初選址於夏宮閣地舖，後於2024年遷往太古城中心商場內。日前（1日），太子餅店於太古城中心店門外張貼結業啟事。啟事內容提到，該店自千禧年起已在太古城服務了26個年頭，當日為最後一天營業，並對顧客多年來的支持與厚愛表達了衷心感謝。

據官網資料，太子餅店高峰時期曾於九龍灣、調景嶺、上環等地區擁有六間分店，隨著太古城店結業，品牌就僅餘馬鞍山一間分店。品牌一直強調「100%香港製造」的理念，堅持自設工場，確保所有麵包、蛋糕及曲奇等產品均採用優質原料，並以健康、低糖為製作原則，避免使用非必要的添加劑。除了零售業務，其工場也供應批發，例如與另一連鎖餅店「BreadTalk」合作，在其分店設立西餅自提點。

街坊嘆：商場舖位成致命傷

對於總店的結業，不少網民和街坊都將矛頭指向其店舖的搬遷決策。許多人認為，餅店由最初的街舖（夏宮閣）遷入商場後，不僅可能面臨更昂貴的租金和更小的店舖面積，地理位置亦不如以往便利。有留言指出，「由街舖搬咗上商場就已經好大問題....又唔順路」，而且商場的營業時間限制也影響了經營的靈活性。在租金高昂和市道艱難的雙重夾擊下，這次搬遷或許成為了壓垮老店的最後一根稻草。

資料來源：太古社區關注組專線、太子餅店

延伸閱讀：台灣過江龍8鍋臭臭鍋結業！攻港10年因2原因結束業務 唯一葵芳分店6月底告別