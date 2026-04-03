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廣州定立「早茶規則」！5月起分清傳統即做、預製點心／打擊濫收茶位費 3招保護飲茶文化

飲食
更新時間：09:20 2026-04-03 HKT
發佈時間：09:20 2026-04-03 HKT

飲杯茶歎「一盅兩件」，不只是一種飲食習慣，更是廣東的重要文化。不過近年部份酒樓為求慳錢慳成本，紛紛各出奇謀，稍一走偏就出現預製菜、濫收茶位、名不符實的負面現像。為了守護珍貴的嶺南傳統，廣州市政府最近正式頒布《廣州早茶傳承保護規定》，為市民和遊客的飲茶體驗「撥亂反正」。

廣州頒佈「早茶傳承保護規定」一眼分清傳統即做、預製點心

廣州市政府最近正式頒布《廣州早茶傳承保護規定》。 （資料圖片）
廣州市政府最近正式頒布《廣州早茶傳承保護規定》。 （資料圖片）

綜合內媒報道，廣州市於4月1日通過《廣州早茶傳承保護規定》（以下簡稱《規定》），並將於今年5月1日起實施。當中明確指出，茶樓必須在菜單上或者店內顯眼的地方，清楚標明每一款點心是「傳統方式現場製作」，還是「非傳統方式製作」。

規定列明，除有特別繁複製作要求的特製點心外，一般點心必須從制成到食用期間不超過二十四小時，方有資格被列為以「傳統方式現場製作」的點心。更重要的是，《規定》列明同一款點心，以「傳統方式」新鮮製作，以及非傳統「預製」，可以有不同的定價，大大保障了食客的知情權和選擇權。

這意味著，以後大家去飲茶，就可以做個精明的消費者。想追求新鮮口感的，可以專挑「傳統現場製作」的點心；如果只是想簡單填肚，對製作方式沒太大所謂，也可以選擇「非傳統製作」的出品。為了增加透明度，政府更鼓勵茶樓設立「透明廚房」或開放式工場，讓大家親眼看到點心的製作過程，食得更安心、更放心。

規範茶位收費 明碼實價保知情權

「茶位費」是酒樓收費的重要一環。新的《規定》就列明，往後所有收費項目必須「明碼標價」。無論是茶位費、醬料費還是紙巾費，都必須在菜單或價錢牌上寫得清清楚楚，不能含糊不清。其次，《規定》強調服務要與收費對等。如果茶樓收取茶位費，就必須提供多種茶葉（例如紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶、菊花茶等）讓客人選擇，並提供相應的沖泡服務，杜絕了過往有些食肆只提供單一茶款，卻照樣收取高價茶位費的情況。

創設評價制度 認證「金字招牌」老味道

為了讓大家更容易找到那些堅守傳統的「老字號」，《規定》還創新地設立了「廣州早茶傳統店」的認證制度。政府會對茶樓的點心製作工藝、服務質素等進行評審，通過認證的店家，將會獲頒發證書和牌匾。這些掛上「金字招牌」的傳統店，就代表著一份品質的保證，讓尋找正宗廣州味道的食客有跡可循。日後大家到廣州想飲啖靚茶，食個靚包，只要認住這個牌匾，就不用擔心會「中伏」了。

 

同場加映：酒樓點心逐粒收費成趨勢！？$9/粒蝦餃、燒賣被批「數字遊戲」 網民意見兩極

 

 

 

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