$12歎炸雞髀／豉油皇雞髀！大家樂一連兩日快閃優惠 外賣限定2點半開售

歎雞髀的好機會來了！大家樂宣布推出期間限定的快閃優惠，主角是其招牌美食之一——脆炸雞髀，以震撼價$12發售。一連兩日，下午 2 時半開賣，為食客帶來下午茶美味驚喜！

大家樂外賣脆炸雞髀/豉油皇雞髀 $12下午茶星級享受

大家樂推出期間限定快閃優惠，脆炸雞髀以震撼價$12發售。

提到大家樂的經典美食，外皮炸得金黃酥脆、內裡肉質鮮嫩多汁的「脆炸雞髀」絕對榜上有名。每一口咬下，都能聽到清脆的「咔嚓」聲，隨之而來的是豐腴的肉汁和香氣，無論是作為下午茶點心，還是正餐加配，都讓人回味無窮。除了經典的原味脆炸雞髀，大家樂亦貼心提供另一款人氣選擇「豉油皇雞髀」，其鹹香入味的醬油風味，為偏好傳統港式口味的顧客帶來不一樣的滿足感。

這次大家樂推出的「Can Cheaper髀你」推廣活動，絕非愚人節玩笑。在推廣期間，顧客能以接近半價的$12，享用到原價$25的脆炸雞髀，性價比極高。對於一眾「食肉獸」和精打細算的消費者來說，絕對是好消息。優惠僅限兩天，且每日數量有限，有興趣的市民記得提早行動。

大家樂外賣雞髀優惠