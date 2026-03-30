港男偕母歎咖啡1原因棄連鎖咖啡店？轉戰快餐店「相近的享受」 網民：啱飲就得

近年香港興起咖啡文化，各區不少咖啡小店應運而生。不過，咖啡售價有平有貴，食客可按自己消費能力作出選擇。近日，有港男分享早前與母親外出喝咖啡，原先母親建議到連鎖咖啡店，惟他因1原因決定與母親光顧連鎖快餐店，不少網民對樓主的選擇好壞參半，亦有人認為「啱飲就得」。詳情即看下文！

港男偕母歎咖啡1原因棄連鎖咖啡店？轉戰快餐店形容「相近的享受」

最近有港男於Threads發文，稱日前與母親打算去喝咖啡，母親原本提出「想去Starbucks（星巴克）飲杯咖啡」，及後樓主建議「不如去大快活」，全因價錢方面「抵好多」，形容大快活咖啡只售12元/杯，兩杯合共為24元，認為是「1/3 價錢，相近的享受」。

根據大快活官網顯示，「阿活即磨咖啡」熱飲售價為12元；至於星巴克的鮮奶咖啡（細杯裝）熱飲售價為36元，如樓主購買兩杯細杯裝鮮奶咖啡，合共為72元，比起在大快活的消費多出48元。

網民：啱飲就得

網民紛紛留言表達意見，有人認為部分連鎖快餐店的咖啡質素不俗，「大快活啲咖啡有陣港式炭燒味好正」、「大快活呢個價黎講啲咖啡算唔錯」，亦有人推介其他連鎖快餐店的咖啡。另外，有網民直言連鎖咖啡店環境較快餐店為佳，「其實飲咖啡都係想靜少少……」、「Starbuck個價除咗咖啡仲食埋環境（不過都要睇分店）」。

與此同時，有網民則反駁稱「咁樣都話叫做相近嘅享受？」、「連人哋既意願都忽略，真心零尊」；也有人認為「呢啲唔係cheap，係叫應洗則洗」、「啱自己飲就得」、「重點係可以同媽咪去enjoy coffee moment。」

文：TF

資料及圖片來源：threads、星島圖片庫