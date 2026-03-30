食中菜驚現瓷製蟹蓋？港男無奈「鮮蟹蓋有新定義」 網民：好過真蟹殼循環再用
更新時間：14:50 2026-03-30 HKT
發佈時間：14:50 2026-03-30 HKT
發佈時間：14:50 2026-03-30 HKT
食中菜驚現瓷製蟹蓋？最近有港男於中菜餐廳用膳，其中一道菜式為「香酥炸釀鮮蟹蓋」，食至一半竟發現蟹蓋竟是瓷製品？無奈表示「原來鮮蟹蓋有新定義」引起網民熱烈討論，有網民指「違反商品說明條例」，不過則有人表示：「好過真蟹殼循環再用。」
食中菜驚現瓷製蟹蓋？港男無奈「鮮蟹蓋有新定義」
近日有網民在社交平台上分享，指於中菜餐廳用膳時「食吓食吓發覺個蟹蓋邊好得意」，先發覺「蟹蓋」原來是瓷製，他當時再細看菜單，該菜式名為「香酥炸釀鮮蟹蓋」，無奈表示「原來鮮蟹蓋有新定義」。
事主在發現瓷製蟹蓋後，拍下傳送給在飲食界略有名氣的舅父，對方看罷直言「真係要問吓呢度邊個做F&B（餐飲業）」，然後再慨嘆「而家飲食界冇人才」。事主則無奈指「唔係冇嘅，係我壇數唔夠遇唔到啫」。
網民：好過真蟹殼循環再用
事件在網上發酵後，網民意見紛紜。有網民笑言「鮮蟹還鮮蟹，蓋還蓋」、「違反商品說明條例」；亦有人從衛生角度出發，認為「瓷製好啲」：「向好嗰面諗，都好過佢回收隻真蟹殼嚟循環再用」、「全世界用真正蟹蓋是不斷返用、不斷洗，反而用瓷器更好！」、「咁你要個蟹蓋又唔係食得嘅，我覺得起碼好似衛生過真蟹蓋」、「以前啲蟹蓋都係叫返嚟，邊有咁多時間真係起隻蟹起肉畀你食，其實而家呢個做法已經衛生咗，好過用萬年蟹殼」更有網民指出：「其實將菜單鮮蟹蓋改返做蟹肉乜乜乜成件事咪舒服哂，反正個酒席又唔會冇咗個蓋降價，訂位嘅亦唔會冇個蓋就跑掉。」
事主事後補充：「我都覺得（瓷製蟹蓋）用好啲，但係菜牌唔好取巧就仲好」。他又指菜式「有大大啖蟹肉㗎，不過無佢寫嘅鮮蟹蓋啫。」
來源：Threads
文：M
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