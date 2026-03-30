尖沙咀德發牛丸驚傳結業！90年老店海防道熟食市場檔口持牌人過世陷停業 食客憂陳皮牛丸成絕響

屹立尖沙咀90年老牌粉麵檔「德發牛丸」，近日因牌照問題被迫暫停營業，店方回覆《星島頭條》表示目前正向食環署申請續牌，惟結果仍是未知數。德發於天星碼頭車仔檔起家，後遷至北京道開設排檔，最終於1978年進駐海防道臨時熟食小販市場。德發牛丸是許多港人的集體回憶，不少網民亦對停業消息感到突然。

90年老字號！尖沙咀德發牛丸傳結業！ 持牌人驟逝 牌照失效即時停業

德發牛丸由潮州郭氏兄弟創立，以其獨特的陳皮牛丸、牛腩及牛雜而聞名。然而，食檔的持牌人最近不幸身故，導致牌照在現行機制下自動失效，檔口接獲食環署通知已被涷結，自3月11日起不可作任何形式經營。

德發牛丸負責人：交晒文件等消息

《星島頭條》網今日(30日)為此向德發牛丸目前負責人，持牌人的姪孫女吳小姐了解情況。她表示檔口目前已入紙申請續牌「呢幾日已經搞晒手續、交晒文件，食環署方面都好重視我地嘅個案，不過結果都係未知數。」她形容檔口是家族上下多年心血，對前路感到非常忐忑。她又提到，過去同場也有檔口遇到同樣情況，亦成功申請續牌，因此盼望檔口也可以繼續經營。

牌照繼承政策成續存關鍵

根據現行政策，凡於2010年5月21日或以後新簽發的固定攤位小販牌照，均不設繼承或轉讓安排。至於在該日期前簽發的牌照，署方則會按政策考慮容許相關牌照繼承或轉讓一次。就每宗「繼承」或「轉讓」申請，署方均會仔細審研，並作最終決定，這也成為德發牛丸能否重開的關鍵。

網民紛表不捨 盼老字號能盡快重開

德發牛丸的停業消息在網上引起廣泛回響，不少食客及網民紛紛表達不捨之情。有忠實顧客懷念店內美食，表示「最鍾意食佢牛筋墨丸米加辣」，更有食客稱其為「個人口味嘅世一牛丸」。

事件甚至引起海外港人的關注，有每年回港一次的網民留言，對於上星期到訪才得知結業感到失望，並「希望下年返黎有得食」。除了表達惋惜，亦有網民體諒經營者的辛勞，指出「德發係有啲生意，但競爭亦大，係辛苦錢」。綜合各方留言，大眾均熱切期盼這家充滿回憶的老字號「鋪頭早日重開」。

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