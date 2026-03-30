內地炒飯盛行用「科技米」？合成人造非「田裏長成」 網民狠批難食沒米味 靠1點可分辨？

食品科技的日新月異，改變了傳統的飲食面貌。繼「澱粉腸」、「化學粉假鴨血」等被內地網民稱為「科技狠活」等加工食品之後，近日在內地社交網站小紅書，有不少網民熱議一種被稱為「科技米」的人造米炒飯。有網民發文狠批這種科技人造米口感差、沒有米香，直言「好失望」。

以「人造米」炒飯？ 小紅書網民狠批難食「能不能杜絕這種米」

有網民於小紅書以「能不能杜絕這種米」為題發文，抱怨現今許多餐廳的炒飯都改用「科技米」，令她非常生氣。帖文事主抱怨道，「為什麼現在炒飯都愛用這種科技米，到底哪裡好吃了」，形容這種米的「口感太奇怪了」、「吃得很難受」，引發數千網友共鳴。

有不少網民表示曾有類似體驗，形容這種炒飯的口感「跟吃塑料一樣，全是科技」、「米沒米味，口感就是爛米粉」、「又硬又長」、「沒有米香」、「完全不像傳統的米，感覺在吃麵條」。有食客甚至曾被店家告知這是「少量種植很珍貴什麼的」，查詢後才發現真相，感覺「像吃膠粒」。許多人表示，因為這種米，現在「出去吃飯都不敢點炒飯了」。

外觀可分辨？ 支持者讚易炒爽口「炒飯的時候自信心滿滿」

網上對「人造米」的批評排山倒海，不過意見亦並非一面倒。部份網民對「科技米」的口感表示讚賞，形容「口感驚為天人有種彈彈的，米線的感覺」、「又軟又彈」。有食客表示，雖然知道是「上科技」，但仍覺得「挺好吃的」。支持者認為，這種米容易炒得粒粒分明、口感爽彈，形容「炒飯的時候自信心滿滿，因為不容易粘一起」，更稱若用傳統米飯，「師傅功力要很厲害呀」。

不少網民形容，科技合成的「人造米」比起傳統大米幼長、細長，若有心想從外型上分辨，可留意是否「兩頭尖尖的」。

國內研發科技複合米多年 曾創肉味米／食用菌米

「人造科技米」，又稱「複合米」或「科技合成米」，其實並非新鮮事物。翻查資料，國內已研發科技合成米多年，而且有不同味道、不同的原材料組合。「人造米」的研發初衷是為糖尿病、需低GI飲食等特殊人群提供營養補充，亦常用於自熱飯盒。它以米粉、小麥粉等為主原料，混合燕麥、紫薯等雜糧，再加工成米粒狀，過程中可添加維生素等營養素。

除了營養需求，「複合米」也是善用糧食資源的方式，能將加工過程中產生的碎米再利用。近年更有科研團隊成功研發出帶有肉類營養的「肉味米」。官媒央視亦曾報導過以菌菇及粗糧製成的「再制米」，指其蛋白質含量較高，且澱粉屬於慢消化類型，對控制體重及血糖有益，而且口感上「特別筋道，有輕微的彈彈的那種感覺」。

國內市面亦有非常常見的「人造米」品牌，在淘寶、超市均可買到。品牌號稱該米為「炒飯專用」，翻查配料表會發現除了米，成分有食用玉米澱粉、單雙甘油脂肪酸酯、磷酸二氫鈣等。面對食品科技的革新，如何在保留傳統美味與滿足多元化需求之間取得平衡，將是餐飲業界未來需要持續面對的課題。

資料及圖片來源：小紅書、CCTV