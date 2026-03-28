九龍城酒樓設「限時飲茶」？4位以下限1小時要交枱！網民怒斥趕客︰食餐飯食到職工用膳咁

在香港，親朋好友們相約到酒樓歎一盅兩件，享受慢活時光，是許多市民的日常。然而，近日有網民發現，九龍城一間酒樓竟為食客設下用餐時限，例如4位以下入座限時1小時。此舉隨即在網上引起熱烈討論，不少人認為措施是「趕客」，完全違背了飲茶聊天的傳統，即睇內文詳情。

九龍城茶樓繁忙時間設交枱時限！4位以下入座飲茶只限1小時

有網民日前在社交平台上分享個人經歷，並附上一張屬於該酒樓的告示照片。從圖片所見，酒樓在這個「溫馨提示」中提到，由於檯位有限，繁忙時段會設有特別的交枱時限，分別是4位以下只限1小時、5至7位限1小時15分，以及8位以上限1小時30分交檯，而且食客需有一半人數在場，方可入座，令事主慨嘆，「估唔到依家一個人一盅兩件，都唔可以坐太耐了」。

網民大表不滿稱趕客︰食餐飯食到職工用膳咁

帖文一出，迅即觸動網民神經，雖然有食客表示該酒樓的食物及員工服務不俗，惟大部分留言均對酒樓的做法表示不滿。不少人認為，飲茶的精髓在於與親朋好友相聚，悠閒地聊天，限時用餐無疑是「食得仲趕過茶記」，甚至笑言是「食餐飯食到職工盟用膳咁款，我寧靜買兩餸飯食」。有網民更直言，「去飲茶就係想同朋友家人慢慢傾下計，限我時間咁我咪去第二間囉」。

食客的感受亦成為討論焦點，特別是針對退休長者的影響。有留言指出，「啲老人家退咗休，寧願去酒樓坐幾個鐘都唔想留喺屋企，有無諗過佢哋感受？」，認為這措施未有考慮到長者去酒樓打發時間的社交需要；更有網民諷刺地說：「佢生意咁多，我唔去阻佢了」，並表示「就算食物正常都無下次了，好趕客」。部分人更將事件與近期港人消費習慣的轉變聯繫起來，感嘆「唔怪得咁多人北上消費」。

資料來源︰Threads