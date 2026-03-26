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阿拉斯加蟹震撼52折！人均$198豪歎4斤重長腳蟹加脆皮乳鴿 兼享小菜+燉湯

飲食
更新時間：18:48 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:48 2026-03-26 HKT

 

以新派粵菜聞名的「茶皇殿」向來是家庭及朋友聚餐的熱門選擇，其分店遍佈港九新界，以傳統手藝結合創新風味，成功俘虜了無數食客的味蕾。最近茶皇殿及茶皇漁港聯手推出快閃優惠，讓食客以驚喜價格品嚐極致的海鮮盛宴。人均消費低至$198，即可盡享重達4斤的鮮活阿拉斯加蟹，配上脆皮乳鴿及經典小菜，絕對是海鮮愛好者不容錯過的盛事！

3 月27日 12:00開搶
【阿拉斯加蟹6人餐52折】
>>按此預訂<<

茶皇殿/茶皇漁港優惠 即撈即蒸4斤重阿拉斯加蟹

茶皇殿及茶皇漁港聯手推出快閃優惠。
茶皇殿及茶皇漁港聯手推出快閃優惠。

海鮮最重要是「新鮮」，這次6人優惠套餐的焦點，無疑是現場自撈、重達4斤的鮮活阿拉斯加蟹。碩大肥美的阿拉斯加蟹以最簡單直接的清蒸方式處理，完整地保留了蟹肉的原始鮮甜與彈牙口感，每一口都是滿滿的海洋氣息，蟹膏甘香豐腴，蟹肉絲絲鮮嫩，絕對能滿足最挑剔的味蕾。

皮脆肉嫩經典脆皮乳鴿

除了主角阿拉斯加蟹，套餐還包含了茶皇殿的另一招牌菜——開邊脆皮乳鴿。鴿皮燒得金黃香脆，咬下去發出清脆的「咔嚓」聲，皮下的鴿肉卻依然保持著豐腴的肉汁，肉質嫩滑入味。套餐提供足足3隻開邊乳鴿，讓每位食客都能盡情享用這道經典的廣東名菜，感受外脆內嫩的極致口感。

一頓圓滿的粵菜盛宴，又怎能缺少滋補燉湯和時令小菜？此套餐非常貼心地搭配了「是日精選燉湯」，以時令食材精心熬製，滋潤身心。另外還有「蟲草花淮山泡田園蔬」，以鮮甜的蟲草花和健脾的淮山，配上新鮮爽脆的時蔬，不僅營養均衡，更能中和豐盛海鮮的油膩感，為整頓晚宴畫上完美句號。

3 月27日 12:00開搶
【阿拉斯加蟹6人餐52折】
>>按此預訂<<

  • 優惠套餐： 現場自撈鮮活阿拉斯加蟹（只限4斤）+ 脆皮乳鴿3隻、小菜及燉湯 6位用

  • KKday獨家優惠價：

    • 方案一 (52折): HK$1,128/6位（人均$198），原價HK$2,288/6位

    • 方案二 (58折): HK$1,308/6位（人均$218），原價HK$2,288/6位

  • 適用分店：

    • 茶皇殿: 旺角、油塘、何文田、觀塘、葵涌、天水圍、啟德、荃灣、土瓜灣

    • 茶皇漁港: 屯門

  • 條款及細則：

    • 現場另收茶芥及原價加一服務費。

    • 優惠預訂及使用期限請參考網站上的最新公布。

    • 建議提前預訂以確保座位。

 

同場加映：酒店中菜廳2大快閃優惠！片皮鴨點心放題買一送一 $172海陸大餐歎松葉蟹/鮑魚/燒雞

 

 

 

 

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