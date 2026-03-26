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將軍澳中產盤客廳驚現「透明廁所」！如廁洗澡景觀開揚 經紀力撐「設計」 月租呢個數......

飲食
更新時間：19:02 2026-03-26 HKT
發佈時間：19:02 2026-03-26 HKT

在寸金尺土的香港，為了善用空間，室內設計常常出現令人意想不到的創意。近日，一名地產經紀在社交平台上介紹一個位於將軍澳的租盤，其大膽前衛的「全透明」廁所設計，隨即引發網民熱烈討論，驚呼「大開眼界」。

調景嶺都會駅奇特樓盤 超級巨廳配透明廁所

事緣，一名專營將軍澳區的地產經紀在內地社交平台「小紅書」上發帖，推介一個位於調景嶺「都會駅」的單位。該單位面積488呎，採一房設計，月租開價約2萬港元。帖文以「超獨特設計，超級巨廳夠打幾個打觔斗」為賣點，並附上多張室內照片，目標客群相信是附近大學的學生，標籤中包含了「香港科技大學租房」及「2026港碩」等字眼。

從帖文相片可見，單位內部間隔企理，牆身及傢俱以簡潔的白色為主，營造出強烈的空間感。然而，最引人注目的，是位於大廳一角的廁所。該廁所採用了兩面全透明的玻璃牆設計，無論是洗澡還是如廁，屋內的人都能對內部情況一覽無遺，私隱度近乎零。帖主本人也坦言，初次看到時「下巴都快掉下來」。

網民驚問「開玩笑嗎」 經紀淡定回覆......

這個極具「特色」的設計迅速成為網民的討論焦點。不少網民對此感到匪夷所思，紛紛留言表示：「老鐵，咱就是說這個客廁是開玩笑嗎」、「廁所是透明玻璃？」、「客人來怎麼去廁所」。面對網民的疑問，發帖的經紀則以幽默的態度回應，笑稱這是「光明正大，沒有什麼好遮遮掩掩的」，並笑指若以業主角度回覆，「這個就是單位特色」。

雖然這種設計未必人人能夠接受，但成功在網上創造了話題，亦凸顯了香港居住環境中，業主和設計師在空間運用上的無限創意。雖然網民的討論主要質疑私隱度的問題，不過亦有不少網民留言詢問單位價格，似乎對單位甚有興趣。
 

圖片來源：將軍傲CH＠小紅書　

 

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