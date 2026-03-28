連登仔評港人「爬飯」動作低賤？稱日韓用筷子/匙羹更文明 網民群起反撃：日本人都爬飯！

東南亞不少國家或地區都以白米為主食，而且各自有一套飲食禮儀及習慣。近日，有網民於連登討論區發文，稱香港人習慣「爬飯」，形容動作「低賤」，又指出日本人及韓國人吃飯時習慣用筷子夾起或用匙羹更為文明。對此，不少網民群起回應，並紛紛張貼圖片反撃：「日本人都爬飯！」詳情即看下文！

連登仔批港人「爬飯」動作低賤 日韓用筷子/匙羹更文明 遭網民群起反撃

有網民日前於連登討論區以「有冇人覺得香港人『爬飯』呢個動作真係好低賤」為題發文，指日本人會用筷子夾飯食，韓國人會用匙羹吃飯，惟部分港人「鍾意棟起隻腳起勢爬飯食」，質疑「唔覺得食飯食到好似畜生咁嘅咩？」又表示，在外遊時遇到港人「喺人哋文明地方」，「起勢爬飯食以為去咗屋邨茶記」。

發文惹來不少網民留言反撃，指其實不少日本人在用餐時都會「爬飯」，「有睇孤獨的美食家就知道日本人都會爬飯」，又上載日本飲食網紅、木村拓哉的廣告片段，甚至是日本動畫《龍珠》悟空吃飯的畫面，證明日本人同樣有「爬飯」的習慣。有網民則認為，香港人「爬飯」的習慣是源於生活節奏快，「香港人節奏快生活急，你逐粒逐粒米食當法國菜？」

日本人應用筷子講究 2原因呼籲勿「爬飯」

對於帖文發起的討論，不少網民引用日本人的吃飯習慣反駁。據關東地區農業局東京食品教育推進網絡成員小倉朋子的介紹，日本人對於筷子的應用非常講究，以至是用餐前的擺位都有規定，筷子需橫放，前端朝向左方。

小倉朋子又指出，用正確手法拿筷子夾食物，有助訓練專注力及忍耐力，從而改變「面對食物的心態」，除了多數以右手拿筷子外，飯碗都需要放在左手，貫徹「用餐應該使用雙手」的原則。另外，她認為「爬飯」是因為筷子拿不正確所致，甚至導致進食時變得狼吞虎嚥，又會因咀嚼次數減少而致肥。

文：TF

資料及圖片來源：LIHKG、jpnsport.go.jp



