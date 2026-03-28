港人熱議全港最好食片皮鴨！中環卅二公館上榜 網民力推沙田酒店中菜廳：無得鬥氣

香港人對美食的熱愛無庸置疑，特別是對於粵式點心及片皮鴨。香港不乏皮片鴨愛好者，最近Threads網民掀起全港最好食片皮鴨的討論，眾多網民大推中環卅二公館出品，更力讚「食物環境服務都好」。除此以外，有網友另推沙田1間酒店的中菜館，豪言其質素：「無得鬥氣！」

Threads網民熱議全港最好食片皮鴨！大推中環卅二公館「食物環境服務都好」

片皮鴨以脆皮為特色的中式菜餚，經掛爐或燜爐烤鴨，達至皮脆肉嫩的效果。香港不少餐廳都有供應片皮鴨，各家各有特色或秘製醬料。最近Threads網民發起全港最好食片皮鴨的討論，愛吃片皮鴨的樓主發文希望大家推介，「嚴選最好食片皮鴨？！好鍾意食，希望今次多啲人覆等我可以試」。樓主拋磚引玉先介紹其最喜歡的卅二公館片皮鴨，引來大多網民和應。

中環卅二公館的北京片皮鴨嚴選42天飼養香鴨，由烹飪團隊獨創方式及以蘋果木燒製，將肉汁鎖於其內。菜式於客人的餐桌旁奉上，佐以現蒸薄餅、青瓜絲、京蔥段、蔗糖及秘製海鮮醬，客人更可加配魚子醬，清爽瓜絲遇上煙燻鴨皮，味道相輔相成，昇華整道菜式。惟卅二公館片皮鴨需提前預訂，份量適合3至4位客人共享。卅二公館裝潢亦相當精緻，難怪網民力讚「食物環境服務都好」。

網友另推沙田酒店中菜館：「無得鬥氣」

同時，有網友同樣投票予沙田凱悅酒店中菜館「沙田18」，沙田18以正宗東莞菜及北方中菜見稱，其開放式廚房讓食客欣賞師傅現場烹調，為用餐體驗的一部份。官方曾經介紹3種傳統方法享用不同烤鴨部位，包括鴨胸皮沾白砂糖，入口即化、鴨胸肉配搭大蒜、青瓜、黃麵醬及薄餅一起進食、連皮鴨腿肉配搭大蒜、青瓜、黃麵醬及薄餅，再加添蒜泥同吃。不少曾經光顧沙田18的網友都讚不絕口，更豪言：「無得鬥氣！」

除了以上兩間「得票」較多的餐廳，其實也有網民推介獲米芝蓮一星的「新榮記」以及「古琴雅苑」。新榮記主打台州風味菜式，特別是東海海鮮，不過其片皮鴨同樣備受推崇，甚至有網民評價為「全港最好食」。新榮記師傅即席去皮，先上一口酥（即烤鴨皮）並醮上砂糖，口感酥脆。隨後師傅端上鴨皮連肉，肉質軟嫩帶肉香，沒有鴨羶味道，讓網民感到驚喜。

至於古琴雅苑亦有支持者，其烤北京填鴨師承北京「全聚德」，選用上承北京填鴨，以傳統排爐烤製，新鮮出爐後由師傅即席片鴨，皮皮脆肉嫩的烤鴨，配上清新的青瓜、京蔥及哈蜜瓜，蘸著秘製的蜂蜜黃梅醬和京醬，煙韌的餅皮包裹甜酸爽口的配料，解除油膩感之餘，口感層次豐富。

文：RY

資料及圖片來源：Threads