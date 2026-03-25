尖沙咀京川滬菜片皮鴨餐5折！低至$118/位 歎北京烤鴨+牛腩煲+拌海蜇 午晚市適用

尖沙咀一向是美食集中地，其中主打正宗京川滬菜的霸王山莊深受食客歡迎。餐廳近日與旅遊平台聯乘推出限時獨家優惠，讓顧客能以5折的優惠價錢，即低至每位$118，品嚐包括鎮店之寶北京烤鴨在內的北京烤鴨三寶餐，絕對是美食愛好者不容錯過的機會，即睇內文優惠詳情！

3月25日3pm開搶

【尖沙咀｜霸王山莊 Kings Lodge - 北京烤鴨三寶餐】

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尖沙咀霸王山莊片皮鴨餐5折優惠！每位$118加送牛腩煲/拌海蜇

京川滬菜霸王山莊推出片皮鴨餐5折優惠，低至每位$118。

北京烤鴨三寶餐包括北京烤鴨、醬青瓜拌海蜇皮及尖椒香辣牛腩煲，而這次優惠的主角，當然是招牌菜北京烤鴨。餐廳選用正宗的北京填鴨鴨胚，以傳統掛爐方式即點即烤，確保每隻烤鴨都擁有金黃酥脆的外皮。當烤鴨上桌時，師傅會即席於食客面前片皮，再以荷葉餅夾上鴨皮、青瓜絲及京蔥，再抹上秘製甜麵醬吃。鴨油的甘香與配料交織，口感層次豐富，令人回味無窮。

套餐中另一道菜式醬青瓜拌海蜇皮，是一道清爽開胃的前菜。爽脆的青瓜與彈牙的海蜇皮，配上特製醬汁，清新解膩。而尖椒香辣牛腩煲則是盡顯川菜的精髓，牛腩燜煮得軟腍入味，盡索尖椒與香料的精華，香辣惹味，後勁十足，用來佐飯一流，為這頓盛宴帶來滿足感。

3月25日3pm開搶

【尖沙咀｜霸王山莊 Kings Lodge - 北京烤鴨三寶餐】

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【尖沙咀霸王山莊5折北京烤鴨三寶餐】廚師時令必食三寶｜北京烤鴨（每兩位半隻）+醬青瓜拌海蜇皮+尖椒香辣牛腩煲

優惠價︰$236/2位，平均$118/位（原價$472/2位）

備註︰只限兩位用堂食；現場另收茶位費$15/位；原價加一服務費

優惠詳情：