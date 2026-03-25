灣仔粉麵店售神秘部位牛肉麵？港男初嚐「黃色版」 網民高呼「牛味濃」：食完要跑返個全馬！

灣仔粉麵店神秘部位牛肉麵？近日一名港男在灣仔一間粉麵店品嘗牛胸油河，與平時呈白色的牛胸油不同，今次牛胸油呈黃色，樓主形容黃色版本口感油膩，不少網民直呼吸引，笑言「食完要跑一個全馬先抵消到！」、「三高嘅人食完要call白車。」

灣仔粉麵店神秘部位牛肉麵？港男初嚐「黃色版本」牛胸油河

有網民發文，指近日在灣仔一間港式粉麵店點食牛胸油河時，發現牛胸油顏色與平時不同。（圖片來源：Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指近日在灣仔一間港式粉麵店點食牛胸油河時，發現牛胸油顏色與平時不同：「牛胸油河，記得之前食係白色，黃色都係第一次食。」而味道亦感覺明顯不同於以往食到的白色牛胸油，他指出，白色版本的牛胸油「較爽脆」，而黃色版本則「口感油膩」。

網民高呼「牛味濃」：食完要跑返個全馬！

帖文引發網民熱烈討論，不少網民直呼吸引：「睇見都好漏（膩）」、「食完要跑一個全馬先抵消到！」、「身邊個個食完都返唔到轉頭」、「正！三高嘅人食完要call白車」、「好邪惡，但好正。」

有人則認為「一兩塊好吃，太多我會太油反胃」、「我已經高膽固醇同高血壓，想食都唔得」不過亦有食客表示「識食就食黃色」，認為黃色版本牛味更濃：「黃好食過白！牛味濃！」

牛胸油是極為珍貴的稀有食材，約佔整頭牛的 1%，位於牛前胸靠近心臟的脂肪膜。看似肥膩，實則為帶有軟膠質的脆嫩軟組織，涮煮後口感爽脆、帶有濃郁牛香，口感脆中帶韌，而牛胸油的顏色主要與牛隻品種、飼養方式及飲食有關。

來源：Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」