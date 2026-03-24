跑馬地復古7-11！ 7-Eleven首家分店時光倒流！重現$7思樂冰任斟/玻璃樽汽水/兩隻茶葉蛋 大賣紀念T恤/襪

跑馬地懷舊7-11｜連鎖便利店是不少香港人的集體回憶，亦見證城市變遷。不經不覺，7-Eleven已經在香港屹立45年，為隆重其事，7仔特將其位於跑馬地的全港首間分店，復刻成80年代經典的「紅屋仔」樣貌。不但店舖內外打卡點滿滿，更同時推出$7任斟思樂冰、$7兩隻茶葉蛋、7-Eleven襪、7-11T恤等多項懷舊活動及產品，帶市民「時光倒流」。

7-Eleven 45周年 全港首間7-11重現80年代紅屋仔設計

為慶祝品牌在香港成立45周年，7-Eleven以「梗繫香港 梗繫我地」為主題，展開一系列慶祝活動。首波活動的焦點，便是將1981年於跑馬地開設的第一間分店進行全面改造，重塑其早期被市民稱為「紅屋仔」的經典外觀及店內設計。

改造參照了80年代的設計，店舖外觀換上經典的「紅屋仔」紅色斜屋頂，配上深啡色磚牆及復刻版招牌。店內佈局亦還原當年氣息，由「7仔食檔」、思樂冰機的位置，到米黃色牆身配襯品牌經典的橙、綠、紅三色線條，每個細節都透露著80年代店舖的情懷。

時光倒流$7歎思樂冰/兩隻茶葉蛋/玻璃樽汽水 必搶$1優惠

除了店舖設計，活動亦推出限定優惠。由3月25日，於7-Eleven 跑馬地分店可以自攜8吋x 8吋以內容器，以$7低價享受「思樂冰任斟」。另外亦有$7兩隻的茶葉蛋、$7支玻璃樽汽水及$7魚蛋等，全部都是「時光倒流優惠價」。7仔App亦會同步推出「限時懷舊價」優惠，一連7日於中午開放5000個名額，領取低至$1的兌換券，以超著數懷舊價購買指定產品。

此外，品牌更推出自家服飾系列「7-Eleven Everyday Apparel」，當中包括紀念T恤、日本製今治100%棉質手巾、襪子等，7-11粉絲必搶。

網民懷念復古7-11 「有啲似日本」

跑馬地復古7仔一經亮相，已瞬即引起大量網民討論。不少網民表示懷念：「N年前既7仔係咁既樣」、「好懐念！80年代的7-11」。亦有網民稱讚當年的設計「更有美感」、「好卡通feel」、「有啲似日本」。更有自稱見證該店開幕的網民留言，感嘆「呢個白底綠色banner，應該有接近40年冇見過了」，勾起了幾代香港人的共同回憶。

7-Eleven 45週年慶祝活動

跑馬地復古店地址：跑馬地黃泥涌道 15 號常德樓地下及閣樓