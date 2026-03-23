大埔30年苑記粉麵茶餐廳結業！街坊大讚煲仔飯/牛雜粉 憂以後無宵夜食「證明夜市嘅死亡」

在經濟環境的挑戰下，不少歷史悠久的老店都面臨經營困難。位於大埔的「苑記粉麵茶餐廳」昌運中心分店，在2026年3月22日正式結束其超過三十年的營業，引來大批街坊不捨。這一結業消息，不僅代表著一個時代的終結，也引發了市民對區內飲食選擇日益減少的擔憂。

大埔苑記粉麵茶餐廳 租約期滿3月結業

大埔昌運中心「苑記粉麵茶餐廳」開業逾三十年，是不少街坊的童年回憶。

「苑記粉麵茶餐廳」早前於店外貼出告示，因租約期滿結業。

大埔昌運中心「苑記粉麵茶餐廳」早前於店外貼出告示，寫道「租約期滿。感謝各位街坊多年支持。於2026年3月22日結束營業。」，正式宣告結業。作為區內著名的老字號，苑記陪伴無數大埔居民成長，是許多人心中的宵夜飯堂。

網民不捨老字號 「大埔食煲仔飯我只服佢」

對於老店的告別，街坊反應熱烈，紛紛在網上表達不捨之情。許多人懷念其招牌菜式，有網民表示「大埔食煲仔飯我只服佢」，其牛雜粉、炒公仔麵等也是不少食客的共同回憶。

結業消息勾起了街坊的集體回憶，有人感嘆「又一間由細食到大的老字號唔做， 又少咗檔宵夜」，也有人懷念昔日昌運中心的熱鬧景象，指「以前昌運係宵夜天堂，呢家…. 水靜河飛」。對於許多夜歸的居民而言，苑記的結業意味著失去了一個深夜醫肚的好去處，慨嘆「開夜班的飯堂，勝在開得夠夜，夠飽肚，味道入得口」，現在「夜晚宵夜又少咗一個選擇⋯⋯」。

網民分析結業原因：冇人宵夜

除了惋惜，也有網民分析結業原因，認為與顧客群的轉變有關，指出「以前午市 有學生、有地盤工人、有單車友、有夜歸人…… 以家殺校，冇學生，冇咩工程，晚上冇人宵夜」，有網民更形容，「一個時代嘅終結，證明夜市嘅死亡」、「大埔準備變食肆荒島」。同時，亦有食客坦言，近年餐廳的食物水準下降及價格上漲，可能是流失顧客的原因之一，直言「啲嘢食越做越衰，價錢越嚟越貴」。

苑記昌運中心分店的結業，不僅讓大埔街坊失去了一個充滿回憶的聚腳點，也反映了本地老店在租金壓力及經營模式轉變下的困境。值得慶幸的是，其位於大埔墟運頭街的分店仍會繼續經營。

圖片來源：大埔 TAI PO＠Facebook