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麥當勞$1可樂強勢回歸！辣椒蟹醬雞腿飽推$42套餐優惠價 四道菜脆爆雞腿飽餐減$3

飲食
更新時間：16:56 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:56 2026-03-20 HKT

麥當勞再度推出震撼優惠，除了經典的「$1大可樂」限時回歸外，亦為充滿東南亞風味的人氣漢堡帶來新優惠，務求讓顧客以最實惠的價錢，享受豐盛滋味的美食體驗！

麥當勞$1大可樂 一連五日限時驚喜

麥當勞「$1大可樂」優惠限時回歸。
麥當勞「$1大可樂」優惠限時回歸。

炎炎夏日即將來臨，麥當勞的標誌性優惠「$1大可樂」宣布限時回歸，絕對是消暑解渴的一大福音。在優惠期間，顧客只需以港幣一元的震撼價，即可享用一杯冰涼暢快的大杯可口可樂。無論是搭配漢堡、薯條，或是單獨享用，這項優惠都極具吸引力。顧客可選擇經典原味、無糖口味、雪碧或芬達，自由配搭心水餐點，享受無與倫比的冰爽快感。

人氣漢堡優惠：$42歎辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽餐

全新辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐優惠
全新辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐優惠

除了飲品優惠，麥當勞亦為廣受歡迎的「辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐」帶來了全新優惠價。現只需以$42的價格，顧客即可品嚐到這款靈感源自新加坡經典美食的漢堡。它以一大塊厚實多汁的原塊雞腿肉為主角，搭配嫩滑煎蛋，再淋上秘製的辣椒蟹醬。醬汁的甜、酸、辣三種層次完美融合，每一口都充滿濃郁的東南亞風情，為味蕾帶來極致的享受。「四道菜脆爆雞腿飽套餐」亦同步限時推出減$3優惠，套餐包含香脆薯條、特色甜品黑糯米批及飲品，讓您一份價錢即享四重滿足。

「麥麥慳」套票 $100任選4個套餐

對於追求極致性價比的食客，麥當勞的「麥麥慳」套票系列絕對不容錯過。該系列提供多款低至$100任選4個套餐的優惠，無論是早餐或午晚餐時段，都能找到心儀的選擇。

  • 「著數之晨套餐」：早餐時段專享，只需$100即可選購四款超值早晨套餐，包括豬柳蛋漢堡、魚柳飽等經典選擇。

  • 「麥麥抵食套餐」：午后時段適用，同樣以$100的價格，讓您隨心挑選四款人氣套餐，如板燒雞腿飽、脆辣雞腿飽等。

  • 「四重滋味套餐」：僅需$136起，即可享受四份包含指定小食的豐盛套餐，讓親朋好友一同分享滋味。

 

麥當勞最新優惠詳情

  • $1 大可樂優惠

    • 優惠日期：3月23日至3月27日 (星期一至五)

    • 適用時段：早上11時後

  • $42 辣椒蟹醬煎蛋雞腿飽套餐  

    • 優惠日期：即日起

    • 適用時段：早上11時後

  • [四道菜] 脆爆雞腿飽配黑糯米批套餐減$3  

    • 優惠日期：即日起

    • 適用時段：早上11時後

  • 「麥麥慳」套票系列

    • 優惠日期：持續供應，售完即止。

    • 內容：提供「著數之晨」、「麥麥抵食」及「四重滋味」三款套票，詳情請參閱麥當勞App。

  • 條款及細則

    • 以上優惠適用於香港指定麥當勞餐廳，不包括部分分店 (如海洋公園、沙田馬場等)，詳情請參考官方公布。

    • 食品供應視乎個別餐廳供應量而異，數量有限，售完即止。

    • 如有任何爭議，MHK Restaurants Limited (a McDonald's Franchised Business) 將保留最終決定權。

 

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