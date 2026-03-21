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屋邨商場粥店都開24小時？同場泰菜通宵營業 街坊驚訝「真係估唔到」：生意難搞啊

飲食
更新時間：12:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-21 HKT

在港經營食肆生意難做，無論是飲食集團還是小店，都會想盡辦法轉型賺取盈利，或保持收支平衡。平時屋邨商場的餐廳多於晚市過後便會休息，不過位於長沙灣的麗閣邨的麗閣商場，有網民發現竟有粥店選擇通宵營業，令他不禁慨嘆：「生意難搞啊！」

屋邨商場粥店都開24小時？同場泰菜通宵營業

近年本地飲食業面對各種考驗，除了經營成本之外，還要想辦法吸引客人前往消費。屋邨商場平時除了街市之外，還有提供熟食中心或美食街，惟大多於晚市時段後便會休息。不過近年生意難做，有街坊發現位於長沙灣的麗閣邨的麗閣商場，美食街竟有粥店選擇通宵營業。粥店老闆表示除了自己以外，同場的泰菜也是24小時營業，不禁令街坊慨嘆：「真係估唔到，夜晚11點後只有一隻門開，生意難搞啊！」

網民擔憂老闆倒蝕人工

對於屋邨商場粥店選擇通宵營業，有網民擔心老闆的經營成本，「做24小時？唔夠客咪人工都蝕埋」，也有網民擔心老闆為減成本而親力親為引起健康問題，「就算係老闆，都唔係鐵人，就算住得近，頂多都要瞓4個鐘？」不過，有網民表示日後宵夜有着落，也有人稱讚其粥品高質，「有時夜收工都唔知食咩，開通宵好方便」、「都可以，價錢唔太貴」、「森記的粥和生滾湯飯好食，胡椒湯好香濃，之前見有皮蛋芫荽腸粉」。

麗閣街市於2018年由民坊接手營運，本來場內環境及設施簡陋且沒有提供冷氣，後來活化翻新後於2019年12月12日以麗閣商場重開。麗閣商場採用富時代感的貨櫃工業風設計，帶來耳目一新的體驗，增設冷氣之餘並設有小食街、食肆以及新鮮的魚檔、肉檔及菜檔等。美食街內的十多個食檔及餐廳中，享用各款平民美食，包括中式包點、布拉腸粉、日式壽司、港式地道小食、台式特飲、車仔麵、特色甜品等，新穎小食與懷舊老店應有盡有，照顧不同客人的口味。

森記粥品

  • 地址：長沙灣東京街12號麗閣商場麗閣街市地下M12號舖
  • 營業時間：24小時營業

文：RY
資料及圖片來源：長沙灣美食及消費關注組

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