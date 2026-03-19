灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……

近年本港飲食業面對經營壓力，接連出現結業潮，由連鎖品牌到地區小店均不可倖免。與此同時，有餐廳卻於逆市爆紅，其中一間位於灣仔街頭的新開餐廳，晚市時份店外更出現超長排隊人龍，食客不惜等候多時亦想入內一嚐滋味，引來網民好奇發問：「呢間咩名堂？」原來這是一間最近落戶香港的人氣過江龍餐廳，難免吸引大批食客慕名前往！

灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民「呢間咩名堂？」

近日灣仔春園街一間餐廳出現逆市奇景，除了晚市時段座無虛席，店外更出現排隊人龍，目測約有逾30人正在等候入座。有網民好奇餐廳來頭，「呢間咩名堂？啱啱經過見到排勁長龍，仲要係一條唔出名嘅巷仔」。有眼利網友認出這間人龍店，就是近日來港開設首間海外分店的泰國餐廳「ThongSmith」，「泰國好出名嘅船麵」、「泰國菜名店」。餐廳的的名字由泰文「Thong（金）」與「Smith（匠人）」組成，代表4位創辦人對於打造高品質船麵的追求。

人氣泰菜海外首店 招牌船麵獲封「泰國船麵天花板」

ThongSmith主打高檔豪華船麵，更被外界譽為「泰國船麵天花板」，其船麵靈魂在於濃郁湯底，湯底加入南薑、八角、香茅及醃蒜頭等大量天然香料熬製8小時。湯麵加入１澳洲和牛片、鹿兒島黑豚肉及自家製肉丸，配有牛筋、金錢展等，份量十足！金邊粉口感煙韌，亦有照顧香港人口味而減辣，現暫時供應3種辣度。

除了招牌湯麵，同時供應乾撈版本，更能突顯麵條的掛汁能力與醬汁的濃稠風味。此外，餐廳亦供應泰國經典菜式，包括泰式炒金邊粉、生菜包、炸泰北香蕉乾。ThongSmith於試業期間，其營業時間為上午11:30至晚上8:30，分成午市與晚市時段。

ThongSmith

地址：灣仔春園街38號Spring Garden地下

電話：2802 0992

營業時間：上午11:30至晚上8:30

文:RY

資料及圖片來源:星島圖庫、Threads