本地啤酒廠Lovecraft結業！曾兩奪國際獎項 親揭面對2大難關 網民不捨：謝謝一直堅持

香港本地啤酒廠Lovecraft宣布結業！本地品牌「H.K. Lovecraft」早於2018年成立，廠房設於青衣，為香港首間專釀拉格啤酒（Larger）的手工啤酒廠，更曾兩奪國際獎項，深受不少港人喜愛。然而，品牌日前於官方社交平台專頁宣布，因近年面臨2大難關，因而作出「最合適的決定」，宣布即將停止營運。不少網民得悉後紛紛留言表示不捨：「謝謝你地（哋）一直堅持」，詳情即看下文！

本地啤酒廠Lovecraft宣布結業！專釀拉格啤酒 曾兩奪國際獎項

香港本地啤酒品牌Lovecraft於2018年由老闆林浩熙（Perry）創立，並於青衣設廠，成為香港首間專釀拉格啤酒（Larger）的手工啤酒廠。開廠至今踏入第8個年頭，惟品牌日前於社交平台專頁宣布即將結束營運。

Lovecraft表示，過去幾年一直面對「持續的財務挑戰」，加上最近主理人面對身體健康問題，「Perry亦正經歷需要全心投入處理的健康問題」，因而選擇「在此刻暫別」，並謂「才是最合適的決定」。

與此同時，品牌感謝多年來支持者「一路以來的支持與陪伴」，亦表示開放與任何人士接洽，包括接手經營或購買設備。

網民不捨：謝謝一直堅持

對於Lovecraft宣布結業，不少網民都留言表示不捨，亦有為Perry送上祝福，「謝謝你地（哋）一直堅持着」、「保重」、「身體要緊，再會」。Lovecraft推出6款常規產品，均為拉格啤酒（Larger），其中「Fire Bringer」以及「Space Rock」曾在2019年德國柏林國際啤酒賽（Berlin International Beer Competition）榮獲「Vienna Lager口味」銅獎及「Rauchbier口味」金獎，證明質素獲國際認可。

手工啤2013年掀熱潮 逾20品牌在港設廠 至今約餘15間

香港早於1948年已有本地啤酒廠，生力啤酒成香港最早在港量產啤酒的啤酒品牌，其後亦有少數啤酒廠在港設廠。自2013年起，香港掀起手工啤酒熱潮，逾20個品牌均在港設立啤酒廠，例如「門神啤酒」、「麥氏釀酒廠」、「獅子山啤」及「鬼佬啤酒」等，而目前仍有營運的本地啤酒廠有約15間。

文：TF

資料及圖片來源：H.K. Lovecraft@facebook