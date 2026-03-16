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香港富麗敦海洋公園酒店自助餐3折！$335位歎海鮮/和牛/鴨肝/蟹黃鮑魚粥/Mövenpick

飲食
更新時間：18:39 2026-03-16 HKT
發佈時間：18:39 2026-03-16 HKT

座落於港島南區的香港富麗敦海洋公園酒店，以其壯麗海景與奢華住宿體驗，一直深受旅客和本地食客的愛戴。酒店內的餐廳「星耀廳」更是以其高雅的環境和國際化的美食水準，成為饕客們的朝聖地。星耀廳自助餐近日更呈獻震撼優惠，推出「3折」及「買一送一」快閃活動，讓大眾能以親民價格，展開一場長達3.5小時的奢華美饌之旅，品嚐環球時令佳餚！

3 月17日 10：00開搶
【香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳自助餐3折】
>>按此預訂<<

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠 $335起任食3.5小時

星耀廳於2026年首季匠心呈獻「豐盛季饗自助餐」，旨在為食客帶來一場匯聚全球頂級食材的味蕾盛宴。不論是週末的自助午餐，還是每日的自助晚餐，餐廳廚師團隊均嚴選最時令的食材，從豐盛的冰鎮海鮮、精緻誘人的多國熱盤，到琳瑯滿目的特色甜點，每一道菜都體現了對極致美味的追求，為食客的新一年注入滿滿的祝福與犒賞。

自助晚餐的焦點，無疑是多款令人垂涎的奢華主菜。當中，「慢烤美國頂級和牛肩胛肉」絕對是牛扒愛好者的必試之選，其肉質軟嫩多汁，油香豐腴，入口即化的口感展現出無與倫比的鮮美。另一亮點「香烤羊鞍」則以其外層焦香、內裡鮮嫩的獨特風味，帶來無限驚喜。同時，食客還能品嚐到「香煎鴨肝」這道法式經典，其奢華細膩的口感，讓人回味無窮。此外，每日由廚師現場烹調的「蟹黃鮑魚海鮮粥」，以其濃郁鮮甜的滋味，為您的味蕾帶來極致的溫暖享受。

復活節限定驚喜 童趣繽紛美食饗宴

為迎接復活節的來臨，星耀廳將於4月3日至7日期間，特別推出一系列充滿節日氣氛的限定美饌。屆時，餐桌上將增添多款繽紛童趣的菜式，亮點包括肉汁豐腴的「即切蜂蜜帶骨蜜餞火腿」、造型精緻的冷盤「小雞蛋」，以及色彩奪目的「紅菜頭醃雞蛋」。甜品區更會化身成童話世界，供應傳統的十字包、可愛的「紅蘿蔔造型蜜桃慕絲蛋糕」、「士多啤梨雲呢拿復活蛋」及趣緻的「牛奶朱古力小白兔」，為大小朋友帶來無限驚喜。

【香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳自助餐】
>>按此預訂<<

  • 優惠預訂日期： 2026年3月17日中午12:00至3月23日晚上23:59

  • 適用用餐日期： 2026年3月18日至2026年4月30日

  • 地址： 香港黃竹坑海洋徑3號 香港富麗敦海洋公園酒店1樓

  • 【3折激搶｜自助晚餐】

    優惠： 星期一至四 HK$335/位（已包加一服務費；原價HK$977/位）

  • 【買一送一｜自助晚餐】

    優惠：

    • 星期一至四：HK$1,006/2位 (平均HK$503/位)

    • 星期五至日及公眾假期：HK$1,114/2位 (平均HK$557/位)

    • （價格已包加一服務費）

  • 【買一送一｜自助午餐】

    • 優惠： HK$766/2位 (平均HK$383/位)

    • （價格已包加一服務費）

  • 額外禮遇：

    • 凡預訂以上優惠，即送「星耀廊」蛋糕正價8折優惠碼。

條款及細則：所有優惠名額有限，售完即止。

 

同場加映：銀杏館任食自助吧加碼！$38起無限享用沙律/養生湯/糖水甜品/咖啡/三色飯/粥品

 

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