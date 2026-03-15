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中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯

飲食
更新時間：18:02 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:02 2026-03-15 HKT

在餐飲業競爭日益激烈的今天，不少食肆為求突圍而出，紛紛推出各種優惠吸引顧客。近日，有網民在社交平台分享於九龍灣MegaBox「唐公館」以半價享用精緻點心的經歷，引來大批網民關注及熱烈討論，不少人認為優惠「夠抵食」，明言「冇半價不會幫襯」。

MegaBox唐公館現做點心半價！ 星期六全日適用

有網民於Facebook群組「香港酒樓關注組」發文，推介「唐公館」於週末指定時段推出的點心半價優惠。據了解，該優惠適用於星期六全日、星期日早市（12:30前離座）及下午茶時段（2時後入座）。餐廳堅持「拒絕預製、新鮮現做」的原則，將傳統手藝與創新意念完美結合。點心選擇相當別緻，除了備受矚目的金魚餃外，還有蟹籽梅菜叉燒腸粉可愛雀鳥造型的鳳梨雀仔酥以及小梨子咸水角等等，甚有特色。有職員表示，優惠時段的點心價格約為25至30港元，人均消費約60港元，但優惠不包括小食、炒粉麵飯及本身已是特價的菜式，茶位費則為每位15港元。

新鮮現做非預製菜 網民：半價可以幫襯

該網民的分享迅速引起迴響，不少人對半價優惠表示認同，有網民直言：「下午茶點心半價就低」、「哩間嘢正價好Q貴！半價可以幫襯」。帖文亦引來食客對餐廳食物質素的討論，有留言大讚點心精美：「啲點心好似都好精美喎，尤其是嗰窩金魚嗰個好靚！」，事主亦回應指金魚餃「仲好好味花旗參湯底」。

此外，有網民十分欣賞餐廳的做法，認為：「依啲食肆就應該要多啲支持幫襯，寫明係唔係預製菜，明碼實價！」亦有網民將其與其他餐廳比較，指出「唐公館」的優惠直接，沒有附帶其他消費條件。

 

唐公館

  • 地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓5號舖

  • 電話：2116 5240

 

圖片來源：香港酒樓關注組

 

同場加映：網民力推隱世懷舊酒家！$18起歎雞包仔/芝蔴球/臘腸卷 設龍鳳大禮堂 前身是這一間......

 

 

 

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