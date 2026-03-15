中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯

在餐飲業競爭日益激烈的今天，不少食肆為求突圍而出，紛紛推出各種優惠吸引顧客。近日，有網民在社交平台分享於九龍灣MegaBox「唐公館」以半價享用精緻點心的經歷，引來大批網民關注及熱烈討論，不少人認為優惠「夠抵食」，明言「冇半價不會幫襯」。

MegaBox唐公館現做點心半價！ 星期六全日適用

有網民於Facebook群組「香港酒樓關注組」發文，推介「唐公館」於週末指定時段推出的點心半價優惠。據了解，該優惠適用於星期六全日、星期日早市（12:30前離座）及下午茶時段（2時後入座）。餐廳堅持「拒絕預製、新鮮現做」的原則，將傳統手藝與創新意念完美結合。點心選擇相當別緻，除了備受矚目的金魚餃外，還有蟹籽梅菜叉燒腸粉、可愛雀鳥造型的鳳梨雀仔酥以及小梨子咸水角等等，甚有特色。有職員表示，優惠時段的點心價格約為25至30港元，人均消費約60港元，但優惠不包括小食、炒粉麵飯及本身已是特價的菜式，茶位費則為每位15港元。

新鮮現做非預製菜 網民：半價可以幫襯

該網民的分享迅速引起迴響，不少人對半價優惠表示認同，有網民直言：「下午茶點心半價就低」、「哩間嘢正價好Q貴！半價可以幫襯」。帖文亦引來食客對餐廳食物質素的討論，有留言大讚點心精美：「啲點心好似都好精美喎，尤其是嗰窩金魚嗰個好靚！」，事主亦回應指金魚餃「仲好好味花旗參湯底」。

此外，有網民十分欣賞餐廳的做法，認為：「依啲食肆就應該要多啲支持幫襯，寫明係唔係預製菜，明碼實價！」亦有網民將其與其他餐廳比較，指出「唐公館」的優惠直接，沒有附帶其他消費條件。

唐公館

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓5號舖

電話：2116 5240

圖片來源：香港酒樓關注組