片皮鴨點心放題低至$66.5位！120分鐘任食蝦餃/燒賣/豬腳薑 歎鮑魚灌湯餃+逾40款點心小菜冷盤

以傳統粵菜和精緻點心而備受食客推崇的「利東酒家」與「利榮軒」，憑藉其穩定的出品和高性價比，在香港餐飲界建立了良好口碑。為迎接復活節，餐廳推出驚喜優惠，讓食客能以低至人均$66.5的震撼價格，在120分鐘內無限品嚐新鮮出爐的片皮鴨及超過40款的懷舊點心與小菜，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴！

120分鐘任食金陵片皮鴨！ 每位送鮑魚灌湯餃

這次放題的最大亮點，莫過於任食「金陵片皮鴨」。由師傅於大堂現場新鮮片製，確保每片鴨皮都保持著金黃酥脆的完美口感，鴨肉嫩滑多汁，搭配薄餅、青瓜絲和甜麵醬一同品嚐，層次豐富，油香滿溢。此外，凡預訂指定精選方案的顧客，每位更可獲贈一盅矜貴的「原隻鮑魚灌湯餃」，湯餃外皮晶瑩剔透，包裹著原隻彈牙的鮑魚與濃郁上湯，鮮味十足。

除了片皮鴨，放題菜單羅列了超過40款美食，選擇應有盡有。點心全部堅持即叫即蒸，保證新鮮熱辣。當中包括多款經典手工點心，例如皮薄餡滿的「筍尖鮮蝦餃」、啖啖蟹籽的「蟹籽燒賣皇」、醬汁濃郁的「豉蒜蒸排骨」和口感鬆軟的「古法馬拉糕」。另外，更有「瑤柱蛋白炒飯」、「雪菜火鴨絲炆米」等鑊氣十足的即炒粉麵飯，以及「生炒骨」、「椒鹽生蝦」等惹味小菜，全面滿足不同食客的味蕾。

優惠詳情：

【HK$133/2位，人均$66.5】

120分鐘片皮鴨、點心放題，每位送原隻鮑魚灌湯餃。

兩位起預訂

【成人$99/位，5折優惠】

120分鐘懷舊點心片皮鴨放題，每位送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃。

午市堂食，小童為$60/位。

【$133/位，DIY工作坊】

120分鐘點心片皮鴨放題，另加20分鐘鮑魚燒賣DIY工作坊。

適合親子活動，體驗親手製作點心的樂趣。