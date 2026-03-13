Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

片皮鴨點心放題低至$66.5位！120分鐘任食蝦餃/燒賣/豬腳薑 歎鮑魚灌湯餃+逾40款點心小菜冷盤

更新時間：18:05 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:05 2026-03-13 HKT

以傳統粵菜和精緻點心而備受食客推崇的「利東酒家」與「利榮軒」，憑藉其穩定的出品和高性價比，在香港餐飲界建立了良好口碑。為迎接復活節，餐廳推出驚喜優惠，讓食客能以低至人均$66.5的震撼價格，在120分鐘內無限品嚐新鮮出爐的片皮鴨及超過40款的懷舊點心與小菜，絕對是美食愛好者不容錯過的盛宴！

【利東酒家｜利榮軒｜120分鐘懷舊點心片皮鴨放題】
120分鐘任食金陵片皮鴨！ 每位送鮑魚灌湯餃

 

這次放題的最大亮點，莫過於任食「金陵片皮鴨」。由師傅於大堂現場新鮮片製，確保每片鴨皮都保持著金黃酥脆的完美口感，鴨肉嫩滑多汁，搭配薄餅、青瓜絲和甜麵醬一同品嚐，層次豐富，油香滿溢。此外，凡預訂指定精選方案的顧客，每位更可獲贈一盅矜貴的「原隻鮑魚灌湯餃」，湯餃外皮晶瑩剔透，包裹著原隻彈牙的鮑魚與濃郁上湯，鮮味十足。

除了片皮鴨，放題菜單羅列了超過40款美食，選擇應有盡有。點心全部堅持即叫即蒸，保證新鮮熱辣。當中包括多款經典手工點心，例如皮薄餡滿的「筍尖鮮蝦餃」、啖啖蟹籽的「蟹籽燒賣皇」、醬汁濃郁的「豉蒜蒸排骨」和口感鬆軟的「古法馬拉糕」。另外，更有「瑤柱蛋白炒飯」、「雪菜火鴨絲炆米」等鑊氣十足的即炒粉麵飯，以及「生炒骨」、「椒鹽生蝦」等惹味小菜，全面滿足不同食客的味蕾。

優惠詳情：

【HK$133/2位，人均$66.5】

  • 120分鐘片皮鴨、點心放題，每位送原隻鮑魚灌湯餃。

  • 兩位起預訂

【成人$99/位，5折優惠】

  • 120分鐘懷舊點心片皮鴨放題，每位送原隻鮑魚佛跳牆灌湯餃。

  • 午市堂食，小童為$60/位。

【$133/位，DIY工作坊】

  • 120分鐘點心片皮鴨放題，另加20分鐘鮑魚燒賣DIY工作坊。

  • 適合親子活動，體驗親手製作點心的樂趣。

 

  • 優惠預訂期：2026年3月13日 18:00 至 3月19日 23:59

  • 適用分店

    • 利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下地下5-6號舖

    • 利榮軒：屯門建榮街24-30號建榮商業大廈地舖及1樓

  • 條款及細則

    • 用餐日期為2026年3月15日至4月30日

    • 兌換時段為上午11:30至下午15:00

    • 現場另收茶芥及加一服務費

    • 1.3米以下、3歲或以下小童可獲免費

 

同場加映：網民力推隱世懷舊酒家！$18起歎雞包仔/芝蔴球/臘腸卷 設龍鳳大禮堂 前身是這一間......

 

