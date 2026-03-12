一粥麵突發4市優惠！$99歎午晚市煲仔飯2人餐/雲吞雞孖寶 茶市細蓉配紅豆冰$30

深受香港市民喜愛的連鎖快餐店一粥麵，因食品價格親民，成為不少港人的日常飯堂。近日一粥麵更推出覆蓋全日四個時段的「4市連環優惠」回饋顧客，讓大家由早餐到晚餐都能享受源源不絕的優惠，其中焦香滿溢的煲仔飯二人餐只需$99，雲吞雞鍋二人晚餐亦是$99，不容錯過，即睇內文優惠詳情。

一粥麵全日4市連環優惠！午晚市煲仔飯/雲吞雞鍋2人餐$99

連鎖快餐店一粥麵即日起推出「4市連環優惠」，於早、午、下午茶及晚市都有優惠套餐及美食推出。首先有全日供應的羊城腸粉套餐，優惠期間只需$39（原價$46起），套餐包括店家兩款招牌靚粥任選其一，包括荔灣艇仔粥及瑤柱豬肚雞柳粥，再配口感嫩滑的叉燒腸粉或葱花炸腸，暖胃又飽肚。

午市$99煲仔飯2人餐 下午茶$30經典細蓉

午餐想與同事或朋友分享一頓美味又實惠的盛宴？「超值2人餐」是理想選擇。一粥麵午市有煲仔飯2人餐優惠，只需以驚喜價$99（原價$152）即可品嚐兩款惹味的焦香爽脆煲仔飯，可選經典鳳爪排骨煲仔飯或香氣撲鼻的臘腸滑雞煲仔飯。每鍋都是即叫即製，還搭配兩碗滋潤的花膠素翅，不僅飽足，更添一份暖意。

到了3點3下午茶，是時候放鬆一下。一粥麵優惠下午茶餐有$30的細蓉配紅豆冰經典組合，一碗份量恰到好處的鮮蝦雲吞麵，配上冰涼清甜紅豆冰，這份懷舊港式風味，讓人悠閒度過一個寫意的下午。

晚市豐盛孖寶 $99花膠雲吞雞鍋孖寶

忙碌了一整天，晚餐最適合與家人或摯愛共享一頓暖心火鍋。晚市一粥麵有孖寶盛宴，食客可以$99（原價$108）的優惠價，品嚐濃郁滋補的金湯花膠雲吞雞鍋。金黃色的湯底由雞隻與多種材料熬製而成，膠質豐富，味道鮮甜。鍋內的花膠與雲吞吸收了湯底的精華，每口都是滿足。套餐更包括兩款精選小菜，讓晚餐輕鬆愜意，滋味滿分。

一粥麵4市優惠詳情

資料來源︰一粥麵