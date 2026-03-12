Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家樂晚市限時77折優惠！$99歎砂鍋雲吞雞2人餐 包半隻雞+叉燒+小菜 加$10轉原條蒸魚

飲食
更新時間：11:02 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:02 2026-03-12 HKT

一直以來，連鎖快餐店大家樂憑藉其親民的價格及穩定的品質，成為許多家庭和上班族的用餐首選。為回饋顧客，大家樂限時推出砂鍋雲吞雞二人餐，以低至77折，即$99的超抵價即可享用包括一份砂鍋雲吞雞、叉燒及自選小菜的豐盛晚餐，人均消費不用$50，絕對是精明食客的晚市恩物！

大家樂限時優惠套餐77折！砂鍋雲吞雞二人餐$99 連叉燒小菜

大家樂推出限時優惠套餐77折，砂鍋雲吞雞二人餐只需$99。
大家樂推出限時優惠套餐77折，砂鍋雲吞雞二人餐只需$99。

大家樂由即日起至3月16日晚市市段，推出砂鍋雲吞雞鍋2人餐77折，只需低至$99的價錢，即可品嚐到一份砂鍋雲吞雞鍋、一碟叉燒、任選一款小菜，以及兩客白飯及中國菜，非常豐富。套餐採用砂鍋盛載，確保溫度與風味，湯底味道鮮甜濃郁，配上足料半隻雞，嫩滑多汁，還有皮薄餡滿的雲吞，盡吸雞湯精華，每口都讓人滿足。

套餐還包含大家樂招牌叉燒，以及一款自選小菜，食客可根據個人喜好選擇心儀的家常菜式或惹味小炒，讓晚餐組合更具彈性。如果想晚餐更豐富，食客只需額外加$10，即可將自選小菜升級為原條蒸魚，令整頓晚餐的豐盛程度即時提升，輕鬆實現「有魚有肉」的滿足感。

大家樂砂鍋雲吞雞2人餐優惠

  • 日期：即日起至3月16日晚市
  • 優惠價：$99（原價$129起）
  • 適用地點︰全線分店 >>按此<<
  • 條款及細則：
  • 自選小菜不包括口水雞、燒味雙拼及蒸魚；蒸魚只限轉配一次；優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品

資料來源︰大家樂 Café de Coral 

