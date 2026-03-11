嘉里酒店自助餐新設長者優惠！65折歎環球海鮮/牛扒/點心  60歲或以上即享!

位於紅磡嘉里酒店的大灣咖啡廳，近日特別為銀髮族推出誠意十足的自助餐優惠，凡年滿60歲或以上的長者，即可尊享高達65折的超值折扣，以親民價錢品嚐星級酒店的豐盛佳餚。餐廳環境寬敞，美食選擇多元化，從冰鎮海鮮到熱葷美饌應有盡有，絕對是孝敬長輩、家庭樂聚的首選。

嘉里酒店自助餐增設長者65折優惠！午餐$291.2/位起勁歎刺身/壽司/牛扒

考虑到長者對食物種類的多元需求，大灣咖啡廳的自助餐提供了豐富而均衡的選擇。喜歡清淡口味的長者，可以品嚐到新鮮直送的刺身，包括肉質肥美的三文魚、油甘魚，以及口感豐富的八爪魚和吞拿魚，搭配多款壽司卷物，開胃又健康。熱葷區更是選擇繁多，除了有肉質軟腍、方便咀嚼的即切炭燒西冷牛扒外，還有燒春雞、精緻點心及多款中西式熱盤，確保能迎合不同長者的口味。此外，餐廳還提供地道的印度咖喱，風味獨特，值得一試。

晚餐時段海鮮大升級！

自助餐的海鮮陣容迎來了華麗升級，日式刺身區現在無限量供應被譽為「刺身之王」的藍鰭吞拿魚，食客可一次過品嚐到油脂最豐腴、入口即化的大拖羅，甘香細膩的中拖羅，以及魚味濃郁的赤身。同場還有肉質爽彈的阿根廷紅蝦與清甜的甜蝦，絕對是刺身愛好者的天堂。而冰鎮海鮮區則繼續呈獻廣受歡迎的龍蝦（逢星期五至日供應）、膏香滿滿的麵包蟹、肉質飽滿的長腳蟹，讓您沉醉於最純粹的海洋滋味。

為提升賓客的用餐體驗，餐廳特別增設了席前服務。每位客人均可尊享由專人送到桌前的豐盛海鮮拼盤，免去排隊的煩惱。平日的拼盤已相當豐富，精選包括凍龍蝦、鮮甜的凍三點蟹、油潤的煙三文魚配三文魚籽及酒香撲鼻的花雕醉螺。而星期五至日及公眾假期的版本更會華麗升級，呈獻極致奢華的凍皇帝蟹腳、肉質結實的凍羅氏蝦以及充滿異國風情的秘魯醃漬帶子，盡顯尊貴。

舒適環境 加送無限暢飲

大灣咖啡廳深明舒適的用餐環境對家庭聚會尤其重要。餐廳座位寬敞，走道暢通，方便長者走動。整體氣氛悠閒寫意，讓一家大小可以在毫無壓力的環境下，一邊品嚐琳琅滿目的美食，一邊暢談近況，共聚天倫。長者在享用美食的同時，更可以無限暢飲指定的健康果汁、咖啡及茶，享受一個圓滿愜意的用餐體驗。

成人票 (8折優惠後) HKD 358.40 + 服務費

長者票 (60歲或以上) (65折優惠後) HKD 291.20 + 服務費

小童票 (4 - 11 歲) (半價後) HKD 224.00 + 服務費

成人票 HKD 590.40 +服務費

長者票 （60歲或以上長者） HKD 479.70 +服務費

小童票 4-11歲小童 HKD 369.00 +服務費

優惠備註:

年滿60歲或以上的長者，惠顧自助餐即可享六五折優惠。

此優惠需與至少一位會員成人賓客同行。

享用優惠時，需出示有效的樂悠卡、長者咭或香港身份證。

其他同行家人優惠： 成人賓客： 可享八折優惠；若是新加入的會員或一行13位成人或以上，更可享七五折。 同行小童： 首兩名0至3歲的幼童可免費享用自助餐（須有成人陪同）。 4至11歲的小童則可享原價五折優惠。



