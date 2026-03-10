Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港島海逸君綽酒店自助餐買1送1！$477起任食波士頓龍蝦/蟹腳/阿根廷蝦 

更新時間：15:04 2026-03-10 HKT
發佈時間：15:04 2026-03-10 HKT

港島海逸君綽酒店自助餐買1送1！港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳海鮮主題自助晚餐選擇豐富，最近推出買一送一優惠，於明日（11日）起經Klook平台預訂，人均只需$477起即可享用「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」，盡情品嚐波士頓龍蝦、蟹腳、7寸長阿根廷蝦等多款矜貴海鮮，絕對是海鮮愛好者的必試之選！

Harbour Grand Café 矜貴海鮮無限供應

Harbour Grand Café即日起推出「鮑魚龍蝦・環球海鮮自助晚餐」主題，主打鮑魚與龍蝦入饌的多國風味菜餚。前菜區帶來清新地中海燒魷魚沙律、泰式涼拌浸花蛤及醉鮑魚等開胃之選，味道鮮甜帶香料風情。熱盤方面，胡椒炒大蝦辛辣惹味、鮑魚花膠炆雞滋補濃郁、鑊仔薑蔥炒龍蝦鉗香氣四溢，充分展現廚師對海鮮的精湛處理技巧。此外，凍海鮮盤供應波士頓龍蝦、蟹腳、阿根廷蝦、青口及精選刺身壽司拼盤，新鮮度高且不斷補充。惠顧客人每位獲贈一客燉花膠湯，暖身養顏。

甜品區則有薑椰子花膠芒果奶凍、鮑魚燉蛋、花膠芒果麻糬等，加上Mövenpick雪糕等多款選擇，完美收尾。自助餐包含無限暢飲生啤及汽水，讓用餐更盡興。每晚7時15分現場呈獻「火焰野菌意大利飯」表演，香氣撲鼻；星期一至五晚上8時有「火焰焦糖燉蛋」，周末及公眾假期則換上「火焰朱古力意大利芝士蛋糕」，邊吃邊賞火焰秀，增添互動樂趣。

港島海逸君綽酒店自助餐買1送1！人均$477 限時搶購＞＞按此預訂＜＜

Harbour Grand Café推出快閃優惠，明日（11日）早上11時起經Klook平台預訂，即可享買一送一優惠，人均$477（$954/2位，原價$1,749/2位），適合情侶、朋友或家庭聚餐，性價比極高，建議盡早預訂以免售罄。

港島海逸君綽酒店｜Harbour Grand Café｜自助晚餐【Klook 快閃買一送一】＞＞按此預訂＜＜

  • 價錢：只需HK$954起（人均：HK$477，原價：HK$1,749）
  • 開售日期：2026年3月11日早上11時起 至 3月17日發售
  • 適用日期：2026年3月12日至4月30日
  • ＞＞按此預訂＜＜

HARBOUR GRAND CAFÉ 咖啡廳

  • 地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓

 

文：M

