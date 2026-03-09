Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「無飯家庭」福音！大快活推抵食外賣加餸 $49起歎豉油雞/滷水豬手

飲食
更新時間：13:30 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:30 2026-03-09 HKT

香港人生活忙碌，想為晚餐輕鬆「加餸」？連鎖快餐品牌「大快活」推出全新外賣限定優惠，以令人驚喜的$49價格，即可帶走原隻豉油雞，為您的餐桌增添豐富色彩。如果想享受更多滋味，更可選擇包含滷水豬手的$88「爆抵外賣孖寶」，一次過滿足您對兩種經典港式美食的渴望。

$49驚喜價！大快活外賣限定原隻豉油雞

連鎖快餐品牌「大快活」推出全新外賣限定優惠，$49即可帶走原隻豉油雞。
連鎖快餐品牌「大快活」推出全新外賣限定優惠，$49即可帶走原隻豉油雞。

在眾多港式燒味中，豉油雞以其皮滑肉嫩、醬香濃郁的特點，一直深受食客喜愛。大快活今次推出的優惠主角，正是這道經典菜式。只需$49，就能享用原隻豉油雞，金黃油亮的雞皮包裹著鮮嫩多汁的雞肉，每一口都散發出香甜的豉油風味，誠意十足。此優惠特別適合下班後想快速準備晚餐的上班族，省去烹煮的煩惱，輕鬆為家人加添一道美味佳餚。

$88「爆抵外賣孖寶」 加配滷水豬手/自選小菜

對於想品嚐更多款式的食客，大快活貼心準備了$88的「爆抵外賣孖寶」。這個套餐除了包含原隻豉油雞外，更加入了另一道人氣美食——滷水豬手。滷水豬手以其軟糯的口感和豐富的膠質而聞名，豬手在秘製滷水中長時間燜煮，味道醇厚，入口即化。豉油雞的鹹香與滷水豬手的甘甜形成完美配搭，讓味蕾體驗雙重享受。下午5時後，滷水豬手亦可轉換為其他指定小菜，增添更多選擇。這個孖寶套餐份量十足，性價比極高，絕對是識食之人的不二之選。

 

大快活外賣優惠

優惠內容：

  • 原隻豉油雞 (免斬)：

    • 價錢： $49

    • 供應時間： 下午3時起

  • 爆「抵」外賣孖寶：

    • 價錢： $88

    • 內容： 原隻豉油雞 (免斬) + 滷水豬手

    • 供應時間： 下午3時起 (下午5時後，滷水豬手可轉換為其他指定小菜)

條款及細則：

  • 以上優惠只限外賣。

  • 優惠產品數量有限，售完即止。

  • 不可與其他優惠同時使用。

  • 圖片僅供參考，實際產品可能有所不同。

  • 優惠直至另行通知，詳情請向店員查詢。

  • 如有任何爭議，大快活保留最終決定權。

 

同場加映：連鎖快餐店快閃外賣優惠！$58原隻金牌鹽焗雞 加$12配碗仔翅/焗薯 指定時段供應

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
20小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
5小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
4小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
21小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
社會
3小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
2026-03-08 13:00 HKT