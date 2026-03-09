「無飯家庭」福音！大快活推抵食外賣加餸 $49起歎豉油雞/滷水豬手

香港人生活忙碌，想為晚餐輕鬆「加餸」？連鎖快餐品牌「大快活」推出全新外賣限定優惠，以令人驚喜的$49價格，即可帶走原隻豉油雞，為您的餐桌增添豐富色彩。如果想享受更多滋味，更可選擇包含滷水豬手的$88「爆抵外賣孖寶」，一次過滿足您對兩種經典港式美食的渴望。

$49驚喜價！大快活外賣限定原隻豉油雞

在眾多港式燒味中，豉油雞以其皮滑肉嫩、醬香濃郁的特點，一直深受食客喜愛。大快活今次推出的優惠主角，正是這道經典菜式。只需$49，就能享用原隻豉油雞，金黃油亮的雞皮包裹著鮮嫩多汁的雞肉，每一口都散發出香甜的豉油風味，誠意十足。此優惠特別適合下班後想快速準備晚餐的上班族，省去烹煮的煩惱，輕鬆為家人加添一道美味佳餚。

$88「爆抵外賣孖寶」 加配滷水豬手/自選小菜

對於想品嚐更多款式的食客，大快活貼心準備了$88的「爆抵外賣孖寶」。這個套餐除了包含原隻豉油雞外，更加入了另一道人氣美食——滷水豬手。滷水豬手以其軟糯的口感和豐富的膠質而聞名，豬手在秘製滷水中長時間燜煮，味道醇厚，入口即化。豉油雞的鹹香與滷水豬手的甘甜形成完美配搭，讓味蕾體驗雙重享受。下午5時後，滷水豬手亦可轉換為其他指定小菜，增添更多選擇。這個孖寶套餐份量十足，性價比極高，絕對是識食之人的不二之選。

大快活外賣優惠

優惠內容：

原隻豉油雞 (免斬)： 價錢： $49 供應時間： 下午3時起

爆「抵」外賣孖寶： 價錢： $88 內容： 原隻豉油雞 (免斬) + 滷水豬手 供應時間： 下午3時起 (下午5時後，滷水豬手可轉換為其他指定小菜)



