尖沙咀海景中菜館羲和雅苑快閃優惠！$33歎片皮鴨 東涌/中環分店堂食半價
更新時間：12:14 2026-03-07 HKT
發佈時間：12:14 2026-03-07 HKT
主打精緻北京菜的羲和雅苑，向來以其招牌菜羲和烤鴨深受食客歡迎，餐廳糅合傳統與創新，為饕客帶來不一樣的京菜體驗。最近，羲和雅苑與旅遊平台合作，推出「復活感謝祭」優惠，讓食客能以超抵價$33搶購原價近$700的招牌烤鴨，更有快閃半價優惠，讓食客安坐家中或在餐廳內，都能品嚐到這道馳名菜式。
3月9日6pm開搶
羲和雅苑限時瘋搶優惠！$33招牌烤鴨
羲和雅苑的烤鴨素有「會跳舞的烤鴨」之美譽，年銷量高達70萬套，足見其非凡魅力。餐廳嚴選地道北京鴨，以天然穀物飼料餵養，再經過長達50分鐘的精心烤製，去除多餘油脂，令鴨皮更香脆，鴨肉更多汁。
廚師團隊片鴨會取最精華的88片，並創出獨特的「一鴨三食」品嚐方式，即3盤肉加八寶盒，包括鴨胸脆皮蘸跳跳糖、鴨胸嫩肉蘸秘制芥末醬，以及鴨腿肉搭配旋轉八寶盒，多重感受鴨的最精華部位。
堂食外賣均享半價 3間分店同步推出
除了$33激搶優惠外，羲和雅苑亦推出適用於堂食及外賣自取的半價快閃優惠，讓食客可按自己需要，選擇在餐廳享受熱鬧氣氛，或安坐家中品嚐美食。快閃優惠於尖沙咀、東涌及中環3間分店同步推出，不同分店的定價略有不同，但折扣同樣吸引，例如尖沙咀分店原價$698的全隻烤鴨，現在只需$349即可享用，無論是家庭聚餐還是朋友共聚，都極具性價比。
- 優惠價︰$33 一隻/半隻（原價$698/原隻，$388/半隻)
- 供應時間︰12nn-9pm
- 備註︰所有外賣產品不需收取加一服務費和茶位費；限尖沙咀分店外賣自取
- 尖沙咀分店優惠價︰$349/一隻，$194/半隻（原價$698/一隻，$388/半隻）
- 東涌分店優惠價︰$299/一隻，$164/半隻（原價$598/一隻，$328/半隻）
- 供應時間為12nn-9pm
- 備註︰所有外賣產品不需收取加一服務費和茶位費；限尖沙咀分店外賣自取；本優惠不得拆分、轉讓或於不同時間分次兌換
- 尖沙咀分店優惠︰$349/一隻，$194/半隻（原價$698/一隻，$388/半隻）
- 東涌分店優惠：$299/一 隻，$164/半隻（原價$598/一隻，$328/半隻）
- 中環分店優惠：$249/一隻，$144/半隻（原價$498/一隻，$288/半隻）
- 備註︰另收取每位茶位及服務費，需現場於餐廳支付；每間分店茶位費同服務費有異
羲和雅苑優惠詳情：
- 午市：星期一至日12nn-4:30pm，晚市：星期一至日5:30pm-8:30pm
- 優惠預訂期：2026年3月9日3pm至3月15日11:59pm
- 用餐日期：2026年3月10日至2026年3月31日
- 地址：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城海運大廈2樓OTE203號舖
- 東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖
- 中環皇后大道中139號The L.Place 1樓
