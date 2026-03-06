Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

麥當勞全新早晨優惠！$18起歎煙燻煙肉蛋漢堡/楓糖班戟豬柳漢堡/熱香餅/麥芝蛋飽連飲品

飲食
更新時間：17:42 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:42 2026-03-06 HKT

麥當勞全新早晨優惠｜麥當勞宣布其「醒晨超值選」系列將迎來新成員，由3月9日起推出兩款全新漢堡，以極具吸引力的價錢，為大眾的早晨注入新鮮感與活力。

麥當勞全新早餐組合！煙燻煙肉蛋漢堡/楓糖班戟豬柳漢堡醒晨超值選

麥當勞的早餐系列一直備受追捧，而這次的更新無疑為早餐愛好者帶來了更多驚喜。由2026年3月9日（星期一）起，「醒晨超值選」將加入兩款全新漢堡。其中，「煙燻煙肉蛋漢堡」可視為經典煙肉蛋漢堡的升級版，特別選用了帶有更濃郁煙燻風味的煙肉，搭配熱烘烘、口感鬆軟的英式鬆餅，夾著嫩滑的蒸蛋和一片香濃芝士，鹹香滋味層層遞進，絕對能滿足煙肉迷的味蕾。

另一款「楓糖班戟豬柳漢堡」則帶來了夢幻般的甜鹹組合。它巧妙地將兩塊帶有香甜楓糖漿的鬆軟班戟，取代了傳統的漢堡麵包，包裹著鹹香多汁的豬柳，每一口都能同時品嚐到楓糖的甜美與豬柳的鹹香，口感豐富且充滿新意。這兩款漢堡配上飲品的售價分別為$23.5及$26，為顧客提供更輕盈、更超值的早餐選擇。

麥麥慳上慳！McCafé咖啡套票及八達通付款優惠

除了早餐推廣，麥當勞亦同步推出多項優惠，讓顧客慳得更多。即日起，麥當勞App用戶可以$100起的優惠價購買McCafé咖啡套票，任選8杯指定金獎咖啡，平均每杯低至$12.5。此外，由3月9日至3月15日，凡於麥當勞App內點餐，並使用八達通App付款滿$40，即可獲贈$5增值額，推廣期內最多可享三次獎賞，總計高達$15回贈。

麥當勞優惠詳情

全新「醒晨超值選」

  • 推廣日期： 2026年3月9日起

  • 優惠內容：

    • 「$23.5 煙燻煙肉蛋漢堡配飲品」

    • 「$26 楓糖班戟豬柳漢堡配飲品」

    • 「$35.5起 全新煙燻煙肉蛋漢堡套餐（配脆薯餅）」

McCafé 咖啡套票優惠

  • 推廣日期： 即日起至售完即止

  • 換購券有效期： 可於2026年4月30日或之前使用

  • 優惠內容： 於麥當勞App以$20購買套票後，憑換購券以$10起換購細杯裝熱即磨黑咖啡、熱即磨鮮奶咖啡或熱椰香鮮奶咖啡。

八達通App付款優惠

  • 推廣日期： 2026年3月9日至3月15日

  • 優惠內容： 於麥當勞App點餐並用八達通App付款，消費滿$40賞$5增值額，每位用戶最多可享3次。

條款及細則：

  • 以上優惠不可兌換現金，每次惠顧只限使用一款。

  • 優惠受條款及細則約束，且不適用於海洋公園、馬場、山頂廣場及香港國際機場等指定餐廳。

  • 食品供應視乎個別餐廳供應量而異，詳情請參閱麥當勞App。

 

 

