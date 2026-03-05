MUJI無印良品周年祭低至4折！男女裝/家品/零食/生活雜貨勁減 滿額再享現金折扣

以簡約實用設計深受歡迎的日本品牌無印良品（MUJI），其官方網上商店為慶祝成立3周年，將舉辦一連5天的周年祭感謝活動。由3月5日至3月9日，多款人氣商品將以低至四折的震撼價發售，涵蓋服飾、生活用品及食品，是時候把握機會，為家居及衣櫥添置實用好物！

MUJI無印良品周年祭優惠 四重禮遇把握限時著數

為慶祝網店成立三周年，無印良品（MUJI）特別推出了四重精彩禮遇，讓顧客在享受購物樂趣的同時，獲得更多實惠。活動限時5天，顧客要把握機會，盡享各項優惠：

禮遇一：滿額即減優惠

這是專為大額訂單而設的現金折扣，買得越多，節省越多。訂單淨值滿$680即可減$60，最高消費滿$8880更可即減$880，折扣相當吸引。

禮遇二：$10精選襪款

多款基礎實用的男女裝襪款以$10均一價發售。襪子作為日常消耗品，正好可以趁此機會以優惠價大量入手，每個帳戶每款限購3對。

禮遇三：購買指定商品贈禮

凡於網上商店購買「360°轉動空氣循環扇」，即可免費獲贈專用的「空氣循環扇香薰墊」一個。此風扇本身已是人氣商品，現配合贈品，讓您在家中享受涼風的同時，也能散發喜愛的香氣。贈品數量有限，送完即止。

禮遇四：精選商品低至四折

是次活動的重頭戲，涵蓋服飾、生活用品及食品等多個類別的精選商品，將以低至四折的震撼價發售。這是添置心儀已久商品，或發掘新產品的最佳時機。

$68起入手T裇/連身裙/掛肩袋 零食/朱古力/湯包$10起

在眾多減價商品中，服飾系列絕對是焦點所在。當中，「男女兼用抗污吸汗速乾圓領短袖T裇」由原價$288減至$68，不足百元便能入手，極為超值。這款T裇採用特殊加工，具備抗污、吸汗和速乾機能，即使在炎熱天氣或運動過後，依然能保持乾爽舒適，是夏季的必備單品。另外，「女裝針織連身裙」也從原價$780減至$228，簡約的剪裁配上柔軟的針織物料，輕鬆穿出優雅氣質，無論是日常上班還是假日外出都非常適合。

除了衣物，多款實用的生活雜貨和食品亦有減價。例如「抗水功能掛肩袋」由原價$358減至$258，其撥水加工的再生聚酯纖維布料，能有效抵擋微雨，保護袋內物品，非常適合日常通勤或戶外活動使用。對於喜歡美食的朋友，「朱古力棉花糖」由原價$20減至$10，口感外脆內軟，朱古力與棉花糖的配搭甜而不膩。而「各式即食湯包」亦由原價$35減至$31.5，只需簡單加熱，隨時都能享用一碗暖心湯品。

MUJI無印良品周年祭優惠