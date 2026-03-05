MUJI無印良品周年祭低至4折！男女裝/家品/零食/生活雜貨勁減 滿額再享現金折扣
發佈時間：16:02 2026-03-05 HKT
以簡約實用設計深受歡迎的日本品牌無印良品（MUJI），其官方網上商店為慶祝成立3周年，將舉辦一連5天的周年祭感謝活動。由3月5日至3月9日，多款人氣商品將以低至四折的震撼價發售，涵蓋服飾、生活用品及食品，是時候把握機會，為家居及衣櫥添置實用好物！
MUJI無印良品周年祭優惠 四重禮遇把握限時著數
為慶祝網店成立三周年，無印良品（MUJI）特別推出了四重精彩禮遇，讓顧客在享受購物樂趣的同時，獲得更多實惠。活動限時5天，顧客要把握機會，盡享各項優惠：
-
禮遇一：滿額即減優惠
這是專為大額訂單而設的現金折扣，買得越多，節省越多。訂單淨值滿$680即可減$60，最高消費滿$8880更可即減$880，折扣相當吸引。
-
禮遇二：$10精選襪款
多款基礎實用的男女裝襪款以$10均一價發售。襪子作為日常消耗品，正好可以趁此機會以優惠價大量入手，每個帳戶每款限購3對。
-
禮遇三：購買指定商品贈禮
凡於網上商店購買「360°轉動空氣循環扇」，即可免費獲贈專用的「空氣循環扇香薰墊」一個。此風扇本身已是人氣商品，現配合贈品，讓您在家中享受涼風的同時，也能散發喜愛的香氣。贈品數量有限，送完即止。
-
禮遇四：精選商品低至四折
是次活動的重頭戲，涵蓋服飾、生活用品及食品等多個類別的精選商品，將以低至四折的震撼價發售。這是添置心儀已久商品，或發掘新產品的最佳時機。
$68起入手T裇/連身裙/掛肩袋 零食/朱古力/湯包$10起
在眾多減價商品中，服飾系列絕對是焦點所在。當中，「男女兼用抗污吸汗速乾圓領短袖T裇」由原價$288減至$68，不足百元便能入手，極為超值。這款T裇採用特殊加工，具備抗污、吸汗和速乾機能，即使在炎熱天氣或運動過後，依然能保持乾爽舒適，是夏季的必備單品。另外，「女裝針織連身裙」也從原價$780減至$228，簡約的剪裁配上柔軟的針織物料，輕鬆穿出優雅氣質，無論是日常上班還是假日外出都非常適合。
除了衣物，多款實用的生活雜貨和食品亦有減價。例如「抗水功能掛肩袋」由原價$358減至$258，其撥水加工的再生聚酯纖維布料，能有效抵擋微雨，保護袋內物品，非常適合日常通勤或戶外活動使用。對於喜歡美食的朋友，「朱古力棉花糖」由原價$20減至$10，口感外脆內軟，朱古力與棉花糖的配搭甜而不膩。而「各式即食湯包」亦由原價$35減至$31.5，只需簡單加熱，隨時都能享用一碗暖心湯品。
MUJI無印良品周年祭優惠
-
優惠日期： 2026年3月5日至3月9日 (為期5天)
-
網上商店 >>按此<<
-
優惠詳情：
-
禮遇一【滿額即減】：
-
訂單淨值滿$680或以上，即減$60。
-
訂單淨值滿$1380或以上，即減$130。
-
訂單淨值滿$3880或以上，即減$380。
-
訂單淨值滿$5880或以上，即減$580。
-
訂單淨值滿$8880或以上，即減$880。
-
-
禮遇二【$10精選商品】： 精選男女裝襪款優惠價$10 (每個帳戶每款限購3對)。
-
禮遇三【購物贈禮】： 購買360°轉動空氣循環扇，可免費獲贈額外空氣循環扇香薰墊一個 (數量有限，送完即止)。
-
禮遇四【網店精選商品低至4折】： 多款指定商品低至4折發售。
-
-
條款及細則： 優惠受條款及細則約束，詳情請參閱無印良品官方網上商店。
