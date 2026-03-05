Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南山邨燒賣檔口驚現曱甴？食客「當睇唔到」照買讚好食 網民：心理質素好強大

更新時間：13:12 2026-03-05 HKT
發佈時間：13:12 2026-03-05 HKT

香港街頭小食檔難免會出現衛生條件參差的情況。近日，有網民到訪位於石硤尾的人氣燒賣檔，惟到場發現檔口車上有4至5隻「小強仔」出沒，但因期待已久，「我都係當自己睇唔到算」，照樣購買並試食，令不少網民驚嘆：「心理質素好強大！」

南山邨燒賣檔口驚現曱甴？食客「當睇唔到」照買

最近，有網民在社交平台分享，首次光顧南山邨的人氣燒賣檔，惟排隊時發現檔口車上「小強仔」出沒，場面驚嚇，但由於看到在場其他食客照常幫襯，加上自己「想試好耐」，於是「當自己睇唔到算」，並照樣購買，試食一粒後表示「好彩冇事冇肚痛」，更大讚好食：「值得一試嘅幾好食！」

網民：心理質素好強大

事主經歷驚訝不少網民，紛紛留言指：「見到都反胃，仲要食入口，幾好味都唔買啦」、「見住小強周圍爬都照買？」、「有曱甴真係唔可以買，即係好污糟！」更有人笑指樓主勇敢：「你肯定係野外生存王，第時連豬潲都食得落肚，能屈能伸大丈夫」、「心理質素好強大」、「你犀利，佩服」、「弱者抱怨環境，而你係強者」、「蛋白質燒賣。」

延伸閱讀：港人買白胡椒粒浸水即溶兼無味 網民驚呼「我都買過！」內地網紅教1招辨優劣

