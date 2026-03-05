養四腳蛇滅曱甴！？網民大推「生物防治」 實測5日殺全屋小強 唯一問題係......

滅曱甴神器｜家居害蟲問題向來困擾無數家庭，特別是曱甴（小強），天氣一回暖就開始瘋湧出動，令不少人相當頭痛。近日，有網民分享其透過「生物防治法」，在家中飼養四腳蛇，成功在五日內徹底解決困擾多年的蟑螂問題。這一獨特的「滅蟑」心得隨即在網上引發熱烈討論，令不少網民躍躍欲試。

網民奇招滅曱甴！ 靠四腳蛇根治多年小強問題

有台灣網民在社交平台Threads上分享個人經歷，表示其家居受蟑螂問題困擾長達三年，嘗試過多種殺蟑藥物均「無法達到團滅的效果」。在束手無策之際，他決定採取一個大膽的嘗試——從寵物店購入十隻壁虎（又稱守宮或四腳蛇）並投放到家中。

該網民在帖文中詳細描述了事件經過。他指出，在家中投放四腳蛇後，成效驚人，形容「壁虎大哥們只花不到五天就把蟑螂的老巢掀了」。他表示，自此之後，「家裡已經兩個月沒出現過蟑螂」，而且相比令人厭惡的蟑螂，他認為「壁虎可愛多了！！！」。事主總結這次經驗，認為這個方法的「CP值真的太高了」，因為除了蟑螂，就連家中的螞蟻數量也銳減。

數萬網民讚好 惟3點要深思......

該分享迅速獲得數萬網民點讚及轉載，並引來大量迴響。不少有相似經驗的網民紛紛留言支持，稱自家「有自己來的壁虎，整年常駐我家，蟑螂少到爆」、「新租處有蟑螂，噴藥或餌食都無效，那天在屋外看到2隻壁虎，把它們趕進家裡後1個月內就沒再遇過蟑螂或其他小蟲了」、「「這個我有經驗， 本來家中是有小蟑螂，自從發現有壁虎之後，一隻蟑螂也未見過」，更有網民讚揚這是「生物防治法實踐者」。

然而，另一方面的意見則對此方法提出質疑，主要集中在四腳蛇帶來的後續問題。有網民表示「壁虎大便是惡夢」，指出其排泄物會隨處可見，甚至「在牆壁有時候還會留下黑色的屎痕」。此外，壁虎喜歡在電器及隱蔽角落產卵的問題也備受關注，有留言稱「拆冷氣蓋來洗的時候也是一樣的結果⋯ 還給我死在裡面變化石」。更有案例指出，壁虎可能爬入電器主機板取暖，導致機器燒毀。

有網民亦提出，四腳蛇的叫聲亦有機會造成困擾，「之前綁架一隻小壁虎回家，效果很好，但越長大越會叫，半夜都在吵。 只好忍痛帶他去別人家了」。同時，也有少數網民表示，家中的壁虎與蟑螂「相安無事」，質疑此方法並非對所有家庭都有效。這場論戰反映出，即使是天然的害蟲解決方案，也未必完美，在實際應用前仍需權衡其利弊。





