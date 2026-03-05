Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

養四腳蛇滅曱甴！？網民大推「生物防治」 實測5日殺全屋小強 唯一問題係......

飲食
更新時間：12:52 2026-03-05 HKT
發佈時間：12:52 2026-03-05 HKT

滅曱甴神器｜家居害蟲問題向來困擾無數家庭，特別是曱甴（小強），天氣一回暖就開始瘋湧出動，令不少人相當頭痛。近日，有網民分享其透過「生物防治法」，在家中飼養四腳蛇，成功在五日內徹底解決困擾多年的蟑螂問題。這一獨特的「滅蟑」心得隨即在網上引發熱烈討論，令不少網民躍躍欲試。

網民奇招滅曱甴！ 靠四腳蛇根治多年小強問題

有台灣網民在社交平台Threads上分享個人經歷，表示其家居受蟑螂問題困擾長達三年，嘗試過多種殺蟑藥物均「無法達到團滅的效果」。在束手無策之際，他決定採取一個大膽的嘗試——從寵物店購入十隻壁虎（又稱守宮或四腳蛇）並投放到家中。

該網民在帖文中詳細描述了事件經過。他指出，在家中投放四腳蛇後，成效驚人，形容「壁虎大哥們只花不到五天就把蟑螂的老巢掀了」。他表示，自此之後，「家裡已經兩個月沒出現過蟑螂」，而且相比令人厭惡的蟑螂，他認為「壁虎可愛多了！！！」。事主總結這次經驗，認為這個方法的「CP值真的太高了」，因為除了蟑螂，就連家中的螞蟻數量也銳減。

數萬網民讚好 惟3點要深思......

該分享迅速獲得數萬網民點讚及轉載，並引來大量迴響。不少有相似經驗的網民紛紛留言支持，稱自家「有自己來的壁虎，整年常駐我家，蟑螂少到爆」、「新租處有蟑螂，噴藥或餌食都無效，那天在屋外看到2隻壁虎，把它們趕進家裡後1個月內就沒再遇過蟑螂或其他小蟲了」、「「這個我有經驗， 本來家中是有小蟑螂，自從發現有壁虎之後，一隻蟑螂也未見過」，更有網民讚揚這是「生物防治法實踐者」。

然而，另一方面的意見則對此方法提出質疑，主要集中在四腳蛇帶來的後續問題。有網民表示「壁虎大便是惡夢」，指出其排泄物會隨處可見，甚至「在牆壁有時候還會留下黑色的屎痕」。此外，壁虎喜歡在電器及隱蔽角落產卵的問題也備受關注，有留言稱「拆冷氣蓋來洗的時候也是一樣的結果⋯ 還給我死在裡面變化石」。更有案例指出，壁虎可能爬入電器主機板取暖，導致機器燒毀。

有網民亦提出，四腳蛇的叫聲亦有機會造成困擾，「之前綁架一隻小壁虎回家，效果很好，但越長大越會叫，半夜都在吵。 只好忍痛帶他去別人家了」。同時，也有少數網民表示，家中的壁虎與蟑螂「相安無事」，質疑此方法並非對所有家庭都有效。這場論戰反映出，即使是天然的害蟲解決方案，也未必完美，在實際應用前仍需權衡其利弊。

 

資料來源：threads


同場加映：殺曱甴｜網民大讚這神藥超有效　淘寶僅售¥9.9「用咗一兩次成年無再見過曱甴！」

 

 

 



 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
8小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
22小時前
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:58
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
6小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
4小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影 曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
5小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
21小時前
01:10
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
37分鐘前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
3小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
2026-03-04 13:40 HKT
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
22小時前