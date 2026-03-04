$198歎勻龍躉+燒雞！海港酒家最新孖寶優惠 星期一至日晚市供應  

海港酒家、海王漁港及真味鮮廚一向是家庭聚會和朋友飯局的熱門選擇，最近，這幾家食府聯合推出震撼晚市優惠，旨在讓食客以超值價錢品嚐高品質的招牌菜式。當中「晚市孖寶」優惠，只需$198即可同時享用清蒸沙巴龍躉及脆皮燒雞，絕對是晚飯加餸的性價比之選！

海港酒家$198晚市孖寶 清蒸沙巴龍躉+經典脆皮燒雞

海港酒家推出震撼晚市優惠。

對於追求新鮮原味的食客來說，清蒸海鮮無疑是最佳選擇。這次優惠選用的沙巴龍躉，確保條條生猛，足足一斤重。龍躉以肉質嫩滑、魚味鮮甜且少骨見稱，簡單配上豉油、薑絲和蔥段清蒸，最能突顯其原始鮮美。魚肉蒸得恰到好處，口感細膩彈牙，每一口都是對味蕾的極致款待，讓人回味無窮。

除了鮮魚，粵菜中的燒味同樣考驗師傅功力。優惠中的脆皮燒雞（半隻）是另一亮點。燒雞外皮呈現誘人的金黃色，口感薄脆，咬下去發出清脆聲響。裡面的雞肉卻依然保持鮮嫩多汁，完全不乾柴，成功鎖住豐富肉汁。這道菜無論是大人或小孩都必定喜歡，其香氣撲鼻，作為晚餐的主角絕對綽綽有餘。

海港酒家優惠詳情