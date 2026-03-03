內地客幫襯中環老字號 埋單驚見上湯豆苗價錢呻「以後不敢去了」 網民：落單前要問價錢

在香港中菜餐廳用餐時，菜單上或會出現部分菜式未有標明價格的情況，需直接向店員查詢。最近，一名內地遊客到中環著名老字號中菜館用餐，點選一份菜單上沒有標明價格的「上湯豆苗」，結賬時才發現價格比想像中高，對此大感意外，遂於網上分享事件，有網民提醒，「落單前問價錢是常識吧！」

內地客幫襯中環老字號 埋單驚見上湯豆苗價錢呻「以後不敢去了」

事緣，一名內地遊客近日慕名前往中環一間老字號中菜館，點選一份「上湯豆苗」，他表示該菜式在菜單上沒有標明價格，「以為炒個青菜很便宜」，但是在結帳時才發現，原來這客上湯浸豆苗為240港幣，瞬間被價格震驚，惟並只能無奈付款，笑言「以後不敢去了」。

網民提醒：落單前問價錢是常識吧！

對於事主經歷，不少網民認為食客有責任在落單前主動詢問價格，留言指「落單前問價錢是常識吧」、「點單前一定要習慣先問價格再決定要不要！」、「餐牌上沒有價格的菜餚，必須問價錢，以免爭拗」；有人則表示「蔬菜不在你圖片的點心紙上，是另外蠻厚的一本」、「豆苗一向貴，上湯煮更貴」。

有網民指出事主所光顧的中菜館是著名的老字號，價錢比坊間昂貴十分正常，「豆苗喔！上湯喔！好貴喔。你問10個香港人啊也未必有一個人去過這處喝茶吧！」、「況且是貴價餐廳，好吃就OK，當見識一下」、「富豪飯堂之稱的地方」、「如果真正的上湯，收這價錢不貴」、「他的位置，名氣，還有香港的物價，也不叫被宰了。」

來源：小紅書