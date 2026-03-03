海港酒家午市驚喜優惠！$38起嘆上湯蝦球伊麵/蜜炙叉燒/避風塘炒鮑魚 紅燒乳鴿低至$60/兩隻
發佈時間：11:35 2026-03-03 HKT
在繁忙的都市節奏中，一頓愜意又實惠的午餐，無疑是上班族和美食愛好者們的小確幸。以親民價格提供高品質粵菜而聞名、深受家庭客喜愛的海港飲食集團，近期特別為大家在平日的午間時光，推出了「時令午市精選」優惠。這次的推廣活動不僅價格吸引，菜式選擇亦充滿誠意，例如以震撼價$78便能品嚐多達10隻的港式避風塘炒鮑魚，絕對是午市的一大亮點，為您的味蕾帶來無與倫比的享受。
海港酒家午市優惠 $78享受10隻惹味避風塘炒鮑魚
提到這次午市優惠的明星菜式，絕對非「港式避風塘炒鮑魚」莫屬。避風塘風味是香港獨有的烹調精髓，以其金黃香脆的蒜蓉、豆豉和辣椒乾，帶來濃郁的鑊氣與微辣的口感。海港酒家將這種經典風味與鮮嫩彈牙的鮑魚完美結合，每一口都嚐到蒜香與海味的交融，讓人回味無窮。以$78就能享用到足足10隻，無論是獨自品嚐或與同事分享，都顯得極為奢華且超值。同價位的另一款皇牌「蜜炙叉燒皇」，也是不容錯過的廣東菜代表，其肉質軟嫩，蜜汁甜而不膩，邊緣帶有微微焦香，是佐飯的最佳選擇。
$38起品嚐多款經典小菜與粉麵
除了鮑魚和叉燒，這次的午市精選亦有多款價錢相宜的菜式可供選擇。「紅燒乳鴿」向來是酒樓的招牌手藝，海港酒家的乳鴿皮脆肉嫩，肉汁飽滿，現在只需$38即可品嚐一隻，若點選兩隻更僅需$60，性價比極高。對於喜歡香濃惹味菜式的朋友，「川味沙薑豬手」($48) 會是您的心頭好。豬手富含膠質，口感軟糯，配上獨特的沙薑香味，既開胃又別具風味。如果想簡單享用一頓溫暖的午餐，「上湯花菇伊麵」或「上湯蝦球伊麵」($38/碗) 則提供了經典的粉麵選擇，伊麵吸收了鮮甜的上湯精華，配上爽滑的花菇或彈牙的蝦球，簡單而美味。
海港酒家「時令午市精選」優惠
-
供應時間：星期一至五午市時段 (公眾假期除外)
-
精選菜式及優惠價：
-
港式避風塘炒鮑魚 (10隻)：$78
-
蜜炙叉燒皇 (例牌)：$78
-
川味沙薑豬手：$48
-
上湯花菇伊麵 / 上湯蝦球伊麵：$38/碗
-
紅燒乳鴿：$38/隻, $60/兩隻
-
-
條款及細則：
-
優惠只限堂食，不適用於外賣。
-
需另收茶芥及加一服務費。
-
優惠不可與其他折扣、推廣或現金券同時使用。
-
所有菜式供應視乎分店情況而定，售完即止。
-
如有任何爭議，海港飲食集團保留最終決定權。
-
-
適用分店：
-
海港酒家：淘大店、沙田禾輋店、馬鞍山中心店、大埔寶湖花園店、上水新豐店、觀塘亞太中心店、粉嶺帝庭軒店、將軍澳新都城一期店、翔龍灣店、將軍澳尚德廣場店、藍田啟田店、西環西寶城店、荃灣中染大廈店、天水圍頌富店、屯門卓爾店。
-
海王漁港：馬鞍山新港城店、粉嶺綠悠軒店、將軍澳新都城二期店。
-
海港燒鵝海鮮酒家：美林店、屯門愛定店、葵芳店。
-
真味鮮廚：金雞店。
-
