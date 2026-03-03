海港酒家午市驚喜優惠！$38起嘆上湯蝦球伊麵/蜜炙叉燒/避風塘炒鮑魚 紅燒乳鴿低至$60/兩隻

在繁忙的都市節奏中，一頓愜意又實惠的午餐，無疑是上班族和美食愛好者們的小確幸。以親民價格提供高品質粵菜而聞名、深受家庭客喜愛的海港飲食集團，近期特別為大家在平日的午間時光，推出了「時令午市精選」優惠。這次的推廣活動不僅價格吸引，菜式選擇亦充滿誠意，例如以震撼價$78便能品嚐多達10隻的港式避風塘炒鮑魚，絕對是午市的一大亮點，為您的味蕾帶來無與倫比的享受。

海港酒家午市優惠 $78享受10隻惹味避風塘炒鮑魚

海港飲食集團推出了「時令午市精選」優惠。

提到這次午市優惠的明星菜式，絕對非「港式避風塘炒鮑魚」莫屬。避風塘風味是香港獨有的烹調精髓，以其金黃香脆的蒜蓉、豆豉和辣椒乾，帶來濃郁的鑊氣與微辣的口感。海港酒家將這種經典風味與鮮嫩彈牙的鮑魚完美結合，每一口都嚐到蒜香與海味的交融，讓人回味無窮。以$78就能享用到足足10隻，無論是獨自品嚐或與同事分享，都顯得極為奢華且超值。同價位的另一款皇牌「蜜炙叉燒皇」，也是不容錯過的廣東菜代表，其肉質軟嫩，蜜汁甜而不膩，邊緣帶有微微焦香，是佐飯的最佳選擇。

$38起品嚐多款經典小菜與粉麵

除了鮑魚和叉燒，這次的午市精選亦有多款價錢相宜的菜式可供選擇。「紅燒乳鴿」向來是酒樓的招牌手藝，海港酒家的乳鴿皮脆肉嫩，肉汁飽滿，現在只需$38即可品嚐一隻，若點選兩隻更僅需$60，性價比極高。對於喜歡香濃惹味菜式的朋友，「川味沙薑豬手」($48) 會是您的心頭好。豬手富含膠質，口感軟糯，配上獨特的沙薑香味，既開胃又別具風味。如果想簡單享用一頓溫暖的午餐，「上湯花菇伊麵」或「上湯蝦球伊麵」($38/碗) 則提供了經典的粉麵選擇，伊麵吸收了鮮甜的上湯精華，配上爽滑的花菇或彈牙的蝦球，簡單而美味。

海港酒家「時令午市精選」優惠