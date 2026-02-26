連鎖茶餐廳推「超特惠下午茶」！$38歎菜薳滑雞/冬菇魚腐角湯米線配奶茶咖啡 1招限時再減$10

冰廳與茶餐廳一向是香港飲食文化代表，以親民的價格和地道的美食深受市民歡迎。最近，連鎖茶餐廳敏華冰廳推出極具吸引力的下午茶優惠，以$38的震撼價即可品嚐熱騰騰的湯米線，配上經典港式飲品。更吸引的是，配合太興集團App的推廣活動，隨時能以更優惠的價格享受美食，絕對是下午「醫肚」的超值之選！

敏華冰廳推特惠下午茶！ $38歎滑雞/冬菇魚腐角米線

敏華冰廳最新推出「超特惠下午茶」，以$38的震撼價即可品嚐熱騰騰的湯米線。

下午茶時段總想吃點熱食暖胃，敏華冰廳最新推出的「超特惠下午茶」正好滿足這個需求。推廣由下午2時至6時供應，主打兩款精心炮製的湯米線，每款僅售$38。第一款是「菜薳無骨滑雞湯米線」，嫩滑去骨的雞肉鋪在爽滑的米線上，雞肉的鮮甜與清雞湯底完美融合，再配上翠綠的菜薳，口感豐富，是一道經典而溫暖的選擇。另一款「菜薳冬菇魚腐角湯米線」則帶來不同的味覺享受，魚腐角吸收了湯汁的精華，口感軟糯，配上厚實的冬菇，鮮味十足，為食客提供一個惹味可口的選項。套餐均配有熱奶茶或咖啡，加$3即可轉凍飲或樽裝奶茶，加$6更可升級特飲，選擇彈性十足。

新春開運！太興App獨家優惠碼再減$10

太興App正舉行「新春開運利是」活動

除了敏華冰廳本身的下午茶優惠，食客還能善用太興集團App的推廣活動，享受折上折優惠。為迎接新春，太興App正舉行「新春開運利是」活動，用戶只需在App內訂購外賣自取或速遞服務，消費滿$100並在結賬時輸入折扣碼「NEW10」，即可享有$10折扣。此優惠的亮點在於其通用性，折扣碼適用於太興集團旗下的16個餐飲品牌，無論是想在敏華冰廳加購招牌的黯然銷魂飯，還是在茶木品嚐台式滋味，或是在靠得住回味米芝蓮星級粥品，都能一併使用，讓您的美食體驗更為豐富和划算。

敏華冰廳 超特惠下午茶

優惠期限： 即日起，每日下午2時至6時供應

優惠詳情： 菜薳無骨滑雞湯米線 配 熱奶茶/咖啡，每款$38。 菜薳冬菇魚腐角湯米線 配 熱奶茶/咖啡，每款$38。 凍飲/樽裝奶茶需加$3，特飲需加$6。

適用分店： 適用於敏華冰廳各分店（詳情請向店員查詢）。

太興App「NEW10」折扣碼