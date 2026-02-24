Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百佳大手筆送5條Tempo+原箱檸檬茶！買牙膏即送 連袋裝紙巾/手紙/不鏽鋼真空保溫壺總值超過$314.9

飲食
更新時間：15:20 2026-02-24 HKT
發佈時間：15:20 2026-02-24 HKT

新一年想好好寵愛自己，便要從日常護理細節做起。百佳最近推出全方位個人護理優惠，讓消費者能以更實惠的價錢，添置牙膏、沐浴露等日常必需品。在眾多優惠中，以高露潔（Colgate）的牙膏推廣最為矚目，顧客只需購買指定數量的牙膏，即可獲贈總值超過$300的豐富禮品，絕對是囤貨的最佳時機！

牙膏優惠再創新高！送Tempo/檸檬茶/紙巾

購買指定數量的牙膏，即可獲贈總值超過$300的豐富禮品。
購買指定數量的牙膏，即可獲贈總值超過$300的豐富禮品。

口腔健康是整體健康的基石，而牙齦護理更是重中之重。是次推廣的主角是高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏。此系列牙膏專為改善牙齦健康而設，其配方能深入清潔牙齒，同時有效修護及強化牙齦，預防流血及發炎等常見問題。現在百佳PNS網購推出驚喜組合，購買6支95-115克裝的此款牙膏，即可帶走價值$314.9的禮品，包括5件Tempo三層印花衛生紙10卷裝、1件Tempo袋裝面紙4包裝、維他原箱鍚蘭檸檬茶飲品250毫升6包4排以及倩絲親膚4層Ｑ版紙手巾18包裝，實用性極高。若再多買2支，更可額外獲贈小牛角不鏽鋼真空保溫壺一個，優惠力度前所未有。

沐浴及個人護理產品 同步優惠

除了牙膏，優惠活動亦涵蓋其他個人護理需要。注重個人衛生的家庭，可考慮滴露（Dettol）沐浴露套裝，其品牌一向是信心的保證。購買兩套即可獲贈多款實用禮品。此外，Haleon旗艦店亦提供限時推廣，旗下品牌如舒適達（Sensodyne）及牙齦適（parodontax）等，一向深受消費者信賴。活動期間於店內消費滿$499，即可獲贈$50大家樂現金券，讓您在守護健康的同時，也能享受美食。

百佳優惠詳情

  •  

    高露潔：買6支全效專業深層牙齦修護牙膏，送總值$314.9禮品，包括Tempo衛生紙、面紙、維他檸檬茶及倩絲紙手巾。買多2支再送保溫壺。
  • 滴露：買2套沐浴露套裝，送倩絲紙手巾、維他檸檬茶、唯潔雅面紙及農心碗麵。
  • Haleon旗艦店：買舒適達、牙齦適等產品滿$499，送$10大家樂現金券5張。

  • 條款及細則

    • 所有優惠以每張訂單計算。

    • 顧客需登入PNS網購帳戶方可查看及享用贈品優惠。

    • 贈品數量有限，送完即止。

    • 文中所有圖片僅供參考。

    • 一切優惠受相關條款及細則約束。

 

