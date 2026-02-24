Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣時光倒流價$1.7/隻煎餃！韭菜/粟米豬肉餃配秘製辣醬 店外現排隊人龍 網民：唔知點賺到錢

飲食
更新時間：16:15 2026-02-24 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-24 HKT

在香港，外出用餐的成本日益增加，但仍有地區小店提供價廉物美的選擇，成為逆市奇葩。近日，有網民發現長沙灣小店驚現「時光倒流價」煎餃，只售$5/3隻，平均$1.7/隻，且有韭菜及粟米豬肉餃兩款選擇，吸引不少街排隊購買，同時引來網民擔心：「唔知點賺到錢」。

長沙灣時光倒流價$1.7/隻煎餃！韭菜/粟米豬肉餃配秘製辣醬

近日，有網民發現長沙灣有小店推出「時光倒流價」煎餃，定價分為$5/3隻、$10/6隻、$20/12隻，口味則有韭菜豬肉餃及粟米豬肉餃兩款，平均每隻只需約$1.7，而且餃子份量十足，再配上店家秘製辣醬，相當抵食！店外更不時出現人龍，特別晚市時段近10人排隊購買，足見其人氣。

這間小店名為「幸福餃子」，除了長沙灣，在灣仔及油麻地亦有設分店。除了煎餃，小店另有供應各式地道街頭小食，定價相當親民，包括魚蛋及鱈魚燒賣售價為$10/7粒，以及每日新鮮豆腐花$10/碗，可選原味、薑汁或冰糖桂花。

網民好奇：唔知點賺到錢

小店的定價相宜，不過引來網民擔心利潤情況，「真係平，$5/3隻真係唔知點賺到錢」、「夠唔夠交租㗎？」；有網民表示稱小店門外不時有多人排隊，「兩次見都排長龍」、「應該幾好生意，10點幾都係咁煎」、「試咗韮菜餃，拎返屋企時好香，煎得唔錯」。不過，亦有網友光顧後表示味道普通，「這個我吃過，有時煎得濃（燶）了D」、「真心試過味道普通」、「早幾日試過一次，好味精。唔知係餃本身定係佢啲豉油」。

幸福餃子

  • 地址：長沙灣青山道378號和興大廈地下

文:RY

資料及圖片來源:長沙灣美食及消費關注組

延伸閱讀：再有茶餐廳現「時光倒流價」！$28豬扒雙拼麵兼送凍飲 網民震驚：2013價位

 

 

 

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前