長沙灣時光倒流價$1.7/隻煎餃！韭菜/粟米豬肉餃配秘製辣醬 店外現排隊人龍 網民：唔知點賺到錢

在香港，外出用餐的成本日益增加，但仍有地區小店提供價廉物美的選擇，成為逆市奇葩。近日，有網民發現長沙灣小店驚現「時光倒流價」煎餃，只售$5/3隻，平均$1.7/隻，且有韭菜及粟米豬肉餃兩款選擇，吸引不少街排隊購買，同時引來網民擔心：「唔知點賺到錢」。

長沙灣時光倒流價$1.7/隻煎餃！韭菜/粟米豬肉餃配秘製辣醬

近日，有網民發現長沙灣有小店推出「時光倒流價」煎餃，定價分為$5/3隻、$10/6隻、$20/12隻，口味則有韭菜豬肉餃及粟米豬肉餃兩款，平均每隻只需約$1.7，而且餃子份量十足，再配上店家秘製辣醬，相當抵食！店外更不時出現人龍，特別晚市時段近10人排隊購買，足見其人氣。

這間小店名為「幸福餃子」，除了長沙灣，在灣仔及油麻地亦有設分店。除了煎餃，小店另有供應各式地道街頭小食，定價相當親民，包括魚蛋及鱈魚燒賣售價為$10/7粒，以及每日新鮮豆腐花$10/碗，可選原味、薑汁或冰糖桂花。

網民好奇：唔知點賺到錢

小店的定價相宜，不過引來網民擔心利潤情況，「真係平，$5/3隻真係唔知點賺到錢」、「夠唔夠交租㗎？」；有網民表示稱小店門外不時有多人排隊，「兩次見都排長龍」、「應該幾好生意，10點幾都係咁煎」、「試咗韮菜餃，拎返屋企時好香，煎得唔錯」。不過，亦有網友光顧後表示味道普通，「這個我吃過，有時煎得濃（燶）了D」、「真心試過味道普通」、「早幾日試過一次，好味精。唔知係餃本身定係佢啲豉油」。

幸福餃子

地址：長沙灣青山道378號和興大廈地下

文:RY

資料及圖片來源:長沙灣美食及消費關注組