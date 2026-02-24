雲南港漂哭訴香港米線「不正宗」：又回到只有假米線的地方 內地網民熱議：無一間稱得上好吃

全港米線店開到成行成市，成為不少港人日常解決三餐的熱門選擇。然而，對於於內地長大的港漂而言，香港的米線口味與家鄉版本存在明顯差異。近日，一名內地網民在社交平台分享新年假期後重返香港工作的感慨，哭訴回港後無法吃到家鄉「正宗」口味的米線，香港本地米線只是「米粉泡的假米線」，引發網民熱議。

港漂熱議香港「正宗」米線 哭訴香港只有假米線

事緣，有來自雲南的網民在社交平台分享個人經歷，指趁新年假期返回家鄉品嚐熟悉的米線，當假期結束重返香港工作崗位後，便無法吃到「真（正宗）米線」，哭訴「又回到只有假米線的地方」，更感嘆「待得快要分不出真假米線了」。她形容香港米線像用「米粉泡」而成，無論口感還是湯底都與雲南的版本相去甚遠，認為香港米線並不正宗。

她事後留言補充兩者分別：「（香港的）假米線類似螺螄粉裡面那種，要提前用水泡或煮很久， 其實就是雲南人不認米粉，米粉不是真米線！」

香港的米線雖常標榜「雲南米線」，但經過長年本地化調整及迎合香港市場，已形成獨特的港式特色，湯底帶甜、辣味較溫和，而且配料可自由搭配，類似車仔麵的模式，與雲南傳統小鍋米線或過橋米線的味道質感存在差異。

內地網民：無一間稱得上好吃

帖文發布後迅速在網上引起共鳴，不少網民認同香港米線「不正宗」：「香港沒有一家米線稱得上好吃，連一般般的都沒有」、「我一個超級無敵愛吃米線的人，在香港吃過一次之後感覺受到了重創，再也不吃了」，更有食客形容香港米線「像吃橡皮管子」，指口感偏硬、欠缺彈牙嚼勁。

不過亦有人認為是個人口味不同：「廣東口味的我居然覺得米線還是香港最好吃，深圳的沒有一家對的，家人去了雲南吃過也覺得不太對，還是香港的比較對口味」、「而且香港什麼好吃的吃不到，時間久了就適應了，飲食習慣會隨著生活環境改變。」

來源：小紅書